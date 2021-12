Populous, non solo il nuovo San Siro: gli altri spettacolari stadi costruiti

Milan e Inter hanno puntato sul progetto dello studio Populous. Ecco tutti gli altri progetti sportivi realizzati nel mondo.

Ormai è praticamente ufficiale. Milan ed Inter hanno sciolto le riserve sul progetto architettonico che darà vita al nuovo stadio di proprietà dei due club.

La decisione finale premia il progetto ‘La Cattedrale’, dello studio americano Populous. La società con sede a Kansas City ha convinto i due club milanesi, per la chiarezza del progetto e per l’armonia del design.

Il nuovo San Siro sarà un omaggio al Duomo ed alla Galleria Vittorio Emanuele II, due centri nevralgici della città di Milano. Inoltre anche l’impatto eco-sostenibile dell’architettura è stato molto apprezzato.

Populous, le arene sportive costruite

Lo studio Populous da anni è leader nei progetti architettonici, riguardanti in particolar modo stadi, arene, complessi sportivi e centri congressi. Lavorano a livello internazionale, addirittura mondiale vista la geografia delle strutture da loro ideate.

Una scelta decisamente oculata quella di Milan ed Inter, visto che tale studio qualche anno fa ha già disegnato la struttura del nuovissimo Tottenham Hotspurs Stadium. Ovvero lo stadio di calcio più moderno al mondo, quello che sorge a nord di Londra e che ospita le gare casalinghe degli Spurs di Antonio Conte.

Un impianto dalla struttura esterna tecnologica e polifunzionale all’interno, capace di ospitare eventi di ogni genere ed anche gare della NFL. Un vero e proprio modello per tutti i club internazionali.

Populous ha messo mano al progetto di uno degli impianti più storici d’America. Ovvero lo Yankee Stadium, arcinoto stadio di New York che ospita le gare di baseball degli Yankees. Di recente anche il club calcistico dei New York City. La ristrutturazione del 2009 è basata da un progetto del suddetto studio.

Molti i progetti di Populous negli USA. Negli ultimi anni hanno lavorato per la costruzione del Target Field di Minneapolis, dell’Oracle Park di San Francisco, l’Heinz Field di Pittsburgh e lo State Farm Stadium di Phoenix. Tutti impianti polifunzionali e moderni.

Tornando a Londra si nota lo zampino di Populous nel progetto dell’Emirates Stadium di Londra, nella ristrutturazione del mitologico stadio di Wembley e persino nel centro sportivo di Wimbledon, tempio del tennis mondiale.

In tempo per gli Europei di calcio del 2004, lo studio americano partecipò direttamente al progetto dell’Estadio da Luz di Lisbona, dove il Benfica gioca le proprie gare casalinghe. Ma si punta anche ad una clientela orientale: a Melbourne è stato realizzato il disegno per l’enorme Accor Stadium, tempio per il rugby, il cricket ed i concerti in terra australiana. Infine Populous è da poco sbarcata anche ad Abu Dhabi, realizzando il design del Zayed Sports City Stadium, uno degli impianti più avveniristici del Medio Oriente.