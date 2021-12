Donnarumma riserva al Psg, ma per “Globe Soccer” è il miglior portiere al mondo

È l’ex Milan il miglior al mondo dell’anno 2021. È stato premiato durante la cerimonia della Globe Soccer…

Finalmente qualche soddisfazione per l’ex Milan! Dopo l’addio ai colori rossoneri diciamo che la fortuna e la gloria non state dalla sua parte. Oggi è stato però premiato come migliore al mondo nel suo ruolo durante la cerimonia della Globe Soccer.

Gianluigi Donnarumma, attuale giocatore del Paris Saint Germain e della Nazionale Italiana, è il miglior portiere al mondo. A decretarlo, appunto, la Globe Soccer durante la cerimonia di premiazione, alla quale però l’ex Milan non è stato presente.

Certamente, hanno messo il sigillo al riconoscimento le grandi prestazioni in maglia rossonera della stagione 2020/2021 e la prestigiosa apparizione durante gli Europei, che lo ha appunto visto terminare l’esperienza come campione d’Europa insieme all’Italia di Mancini.

Una grande soddisfazione per Gianluigi, che sicuramente deve tanto, troppo, alla sua esperienza milanista. Il club rossonero lo ha reso il gran portiere che è oggi, e magari il suo addio non è stato proprio riconoscente. Ad ogni modo, Donnarumma è ormai il portiere del Paris Saint Germain, anche se lo spazio conteso con Keylor Navas lo sta mettendo parecchio in difficoltà.

Magari col tempo, Gianluigi potrà trovare la titolarità e la centralità sperate, quelle che al Milan, sin dall’età di 16 anni, non gli sono mai mancate. Il premio della Globe Soccer mette comunque in assoluto risalto le sue qualità indiscusse.

Oltre a Donnarumma, un altro ex Milan è stato premiato durante la cerimonia. Leonardo Bonucci è stato riconosciuto come miglior difensore al mondo dell’anno 2021.