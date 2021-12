Fondazione Milan a sostegno dell’Oratorio San Leonardo Murialdo

Fondazione Milan si è resa protagonista di un’altra opera di sostegno in ambito sociale nella città meneghina, stavolta all’Oratorio San Leonardo Murialdo.

Nell’ambito del programma “Assist” di Fondazione Milan, attraverso cui l’associazione no profit rossonera si impegna a realizzare positivi cambiamenti sociali e migliorare la qualità della vita delle persone, è stato inaugurato in nuovo campo a 7 in erba sintetica presso l’Oratorio San Leonardo Murialdo nel quartiere Lorenteggio-Giambellino a Milano.

Si tratta di una zona caratterizzata da intensi flussi migratori e da difficoltà di integrazione, nella quale l’oratorio svolge la funzione di vero e proprio centro educativo e aggregativo per l’intera comunità. Fondazione Milan ha quindi voluto prendere parte al progetto attraverso una donazione destinata alla realizzazione di questo nuovo campo, per dare ai giovani una struttura di qualità e all’avanguardia. L’inaugurazione, come spiegato sul sito del club rossonero, si è tenuta domenica 19 dicembre alle ore 15:00 presso l’Oratorio e ha visto la partecipazione del Vicepresidente Onorario di AC Milan e Ambassador di Fondazione Milan, Franco Baresi, e il presidente del Municipio 6, Santo Minniti.

“Il lavoro di Fondazione Milan quest’anno è stato fortemente orientato al sostegno dei minori e delle famiglie in difficoltà, anche a causa della pandemia. La proposta del Murialdo che abbiamo voluto sostenere, incontra il nostro desiderio di offrire un contesto ai bambini e ai ragazzi” ha dichiarato il Sottosegretario Generale di Fondazione Milan, Rocco Giorgianni.