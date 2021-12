Niente Milan per l’ex: sogna la Premier League

Il Milan è a caccia di un difensore. Uno dei profili accostati ai rossoneri esce allo scoperto: tra sogno inglese e permanenza in Serie A, il punto

E’ caccia al difensore in casa Milan. I rossoneri sono chiamati a sostituire Simon Kjaer, che ha chiuso anticipatamente la stagione. Il Diavolo necessita di un calciatore pronto fin da subito che possa raccogliere l’eredità del danese, affiancando Fikayo Tomori e Alessio Romagnoli.

I nomi circolati in questi giorni sono davvero parecchi. Il preferito, come vi stiamo raccontando ormai da tempo, è Sven Botman ma va convinto il Lille. I rapporti tra i due club sono ottimi ma difficilmente i francesi decideranno di privarsi del calciatore in prestito con diritto di riscatto, senza avere delle garanzie sulla cessione. Serve comunque una cifra complessiva di 30 milioni di euro per avere il via libera.

Attenzione dunque anche alle alternative. Una è certamente Bremer del Torino ma si valutano anche altri profili come Caldara, in prestito al Venezia, o Sarr, di proprietà del Chelsea.

Niente Acerbi

Negli ultimi giorni si era fatto anche il nome di Francesco Acerbi. Il calciatore – nonostante i rapporti non idilliaci con i tifosi della Lazio – continuerà a giocare con la maglia biancoceleste.

Nel futuro, però, sogna la Premier League: “È un campionato affascinante, ci andrei volentieri. Ma il mio 2022 sarà ancora alla Lazio – spiega Acerbi ai microfoni di Sky Sport 24 -. In passato ho avuto la possibilità di andare in Inghilterra, mi sarebbe piaciuto perché è il campionato più bello al mondo. È affascinante ed emozionante, ci andrei volentieri. Guardando le partite si nota che il tifo e l’atmosfera sono di altissimo livello. Confrontarsi con quel campionato mette adrenalina ed è eccitante”. Niente Milan, dunque, per Acerbi, che sogna un altro campionato.