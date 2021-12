Milan, rinnovo ad un passo: in rossonero ancora a lungo

Un calciatore del Milan sta per rinnovare il suo contratto, che lo legherà al diavolo fino al 2026: a riportarlo è Nicolò Schira

Il Milan non guarda solo al presente col mercato di riparazione di gennaio. Maldini e Massara vogliono iniziare a programmare per il futuro, in modo tale da avere una squadra già assemblata e pronta.

Non si può più improvvisare come successo nelle precedenti stagioni. Il Milan è ormai una bella realtà del calcio italiano ed internazionale e deve, per questo motivo, adeguarsi a quelle che sono le esigenze del mercato. Adesso la priorità è acquistare un difensore da mandare subito in campo al posto dell’infortunato Kjaer, ma l’intenzione della dirigenza è anche quella di iniziare a pensare a quello che sarà il Milan di domani.

Ieri abbiamo parlato dell’imminente rinnovo in programma per quanto riguarda Rafael Leao. Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, subito dopo il portoghese toccherà a Theo Hernandez. Il francese si legherà ai colori rossoneri fino al 2026, con un aumento di ingaggio notevole: arriverà a guadagnare 4,5 milioni di euro a stagione, bonus compresi.

Talks in progress for #TheoHernandez’s contract extension with #ACMilan until 2026. Offered a new salary by €4,5M/year (bonuses included). #Rossoneri are confident to reach an agreement. #transfers https://t.co/xnLvrq50wd — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 28, 2021

L’accordo è ormai ai dettagli, Theo è pronto a firmare. Il Milan è fiducioso, anche perché il terzino ha espresso più volte la sua volontà di rimanere a lungo a Milano e diventare così una bandiera del club così come ha fatto in passato Paolo Maldini, il suo idolo. Pochi giorni fa è stato premiato dalla società per il raggiungimento delle 100 presenze col diavolo, e la sua risposta è eloquente e lascia pochi dubbi su quello che sarà il suo futuro.