Dalla Spagna – Il Milan tratta un nuovo esterno | Affare in prestito

In Spagna sono sicuri che la società rossonera stia negoziando l’ingaggio di un’ala d’attacco: accordo non semplice da trovare.

Nell’ultimo calciomercato estivo i tifosi del Milan si aspettavano qualcosa di più di Junior Messias nel ruolo di esterno destro offensivo, ma la dirigenza non è riuscita a chiudere per altri obiettivi e ha deciso di puntare sul brasiliano. Se la scommessa sia vinta o persa non è ancora chiaro.

Il numero 30 rossonero finora ha messo assieme 10 presenze e 3 gol tra Serie A e Champions League. Ci sta mettendo il massimo impegno per dimostrare di essere all’altezza della maglia che indossa. Vuole guadagnarsi il riscatto del cartellino, dato che è in prestito dal Crotone e che andranno spesi circa 5,4 milioni di euro per l’acquisto definitivo del cartellino.

Calciomercato Milan, nuovi contatti per Ziyech del Chelsea?

Stando a quanto rivelato da Todofichajes.com, il Milan avrebbe Hakim Ziyech come obiettivo prioritario per la posizione di ala destra offensiva. Il nazionale marocchino era accostato ai rossoneri anche nel corso della scorsa sessione estiva del calciomercato e in Spagna sono convinti che ci sia già una trattativa.

Il Chelsea sa di non poter incassare i 40 milioni di euro spesi per acquistarlo dall’Ajax e non viene esclusa un’operazione con la formula del prestito. Ma i Blues pretendono che ci sia un obbligo di riscatto del cartellino a un prezzo compreso tra i 25 e i 35 milioni.

Milan e Chelsea sono in contatto per discutere di Ziyech, esterno offensivo capace di agire anche da trequartista. Per Stefano Pioli si tratterebbe di un ottimo innesto. Il 28enne marocchino ha esperienza e qualità importanti. In questa stagione 18 presenze, 3 gol e 4 assist. Non è un titolarissimo con Thomas Tuchel, che gli dà dello spazio ma senza considerarlo una primissima scelta.

A Milano l’ex Ajax sarebbe certamente titolare. Anche se in Spagna sono sicuri che ci siano contatti in corso, in Italia per adesso non risulta una trattativa per Ziyech. Non rimane che attendere per capire se si svilupperà effettivamente qualcosa di concreto.