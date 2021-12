Milan, corsa al difensore: rischio beffa dal Barcellona

Tanti i difensori accostati al Milan. Per uno di questi c’è la grande concorrenza del Barcellona: i blaugrana, però, non hanno ancora deciso. Il punto della situazione

Abdou Diallo è l’ultima idea per la difesa del Milan. I rossoneri hanno perso fino al termine della stagione Simon Kjaer. L’acquisto di un centrale, che possa affiancare Alessio Romagnoli e Fikayo Tomori, è la priorità al Diavolo.

Per il classe 1996 serve una cifra vicina ai 20 milioni di euro ma a spaventare è l’alto ingaggio, sui 5,5 milioni di euro. Uno stipendio importante che potrebbe allontanare le parti.

Tra i tanti profili seguiti, quello che più piace è certamente Sven Botman, per il quale servono sui 30 milioni di euro. I rapporti con il Lille sono ottimi ma i francesi, difficilmente, cederanno il calciatore in prestito con diritto di riscatto: bisogna dunque lavorare per capire se sarà possibile raggiungere un accordo.

Altro profilo che piace parecchio è Andreas Christensen del Chelsea. Il contratto del danese classe 1996 scadrà il prossimo 30 giugno e questo lo rende appetibile a diversi club in giro per l’Europa. Alcuni rumors sostengono che si sia mosso pure il connazionale Kjaer, per convincerlo ad accettare il Milan.

Concorrenza per Christensen

Come accade spesso in questi casi, a far la differenza saranno le offerte che presenteranno le squadre interessate. Il Chelsea sta provando a blindare Christensen ma sia dalla Spagna che dall’Inghilterra arrivano conferme in merito al forte interesse da parte del Barcellona.

Secondo Sport.es, tra il club blaugrana e il calciatore sarebbe stato già trovato un accordo. La fumata bianca non sarebbe, però, arrivata perché lo staff tecnico sarebbe attratto dall’idea di provare a strappare alla Juventus de Ligt.

Il calciatore è stato praticamente messo sul mercato da Mino Raiola. Servono, però, parecchi soldi, sui 60/70 milioni: ecco perché in casa Barcellona sarebbero in corso valutazioni. Valutazioni che potrebbero, dunque, interessare anche il Milan.