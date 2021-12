Ibrahimovic, la decisione del figlio Maximilian: cambia cognome sulla maglia

Il figlio del campione svedese ha deciso di cambiare il nome dietro la maglia e di portare lo stesso di suo padre, a riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Ancora una notizia relativa a Zlatan Ibrahimovic anche se indiretta. Questa volta non si tratta direttamente del fuoriclasse rossonero ma di suo figlio.

E’ possibile che in futuro vedremo un nuovo ‘Ibrahimovic’ sui campi di gioco. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il figlio maggiore del campione svedese, Maximilan, ha deciso di cambiare il nome sulla sua maglia. Maximilian gioca nell’Hammarby, club di Stoccolma, e d’ora in avanti ha stabilito che non userà più il cognome di sua madre sulle spalle, che è Seger, ma userà quello del padre.

Sicuramente la voglia di ripercorrere le orme del padre è tanta per Maximilian, che ha quindi deciso di iniziare con l’avere lo stesso nome dietro la sua maglia da calcio. Il tempo ci dirà se riuscire ad avvicinare le gesta del padre, che in Europa ha vinto tantissimo e che a 40 ancora stupisce ad altissimi livelli.