Leao, avete mai ascoltato il suo album rap? Tifosi stupiti

Rafa Leao oltre ad essere un campione sul campo è anche un…cantante! O quanto meno ci prova. Avete mai ascoltato il suo album Beginning?

Le sue giocate, i suoi assist, i suoi gol (anche se non tantissimi), hanno fatto letteralmente impazzire i tifosi rossoneri! Leao, arrivato da perfetto sconosciuto al Milan, è adesso uno dei top player più osservati del Vecchio Continente. Ma oltre alla classe, c’è una passione extra calcistica che lo ha messo in mostra.

Di fatti, il portoghese originario di Almada, nutre una particolazione inclinazione per la musica hip-hop e R&B. Come affermato in una passata intervista a Rolling Stones, Leao è un amante di vari artisti americani, come Trevis Scott, Jay-Z, Roddy Rich, Meek Mill…Ma la sua passione non si ferma alla musica ascoltata, bensì non si è mai nascosto dall’ammettere che in futuro (magari a fine carriera) possa intraprendere la professione di cantante.

E in realtà, Rafa ha già gettato le prime basi in questo senso. A gennaio scorso è uscito il suo primo album, chiamato “Beginning” e si è addirittura scelto il soprannome musicale: WAY 45.

Beginning, l’album di Leao che ha stupito i tifosi

In diverse interviste, anche ai canali ufficiali del Milan, Rafa Leao ha sempre lasciato intendere di essere un buon conoscitore di musica in generale. Divertenti le sue battute sui compagni rossoneri, che secondo lui hanno dei gusti davvero pessimi in fatto di note. Soprattutto le sue critiche ironiche sulla musica ascoltata da Ante Rebic e Theo Hernandez (reggaeton).

Apprezza invece parecchio i gusti di Alexis Saelemaekers, con cui si augura di duettare un giorno, e di Daniel Maldini, che invece ringrazia per avergli fatto conoscere la trap italiana e in particolare Sfere Ebbasta. La sua passione musicale ha stupito parecchio i tifosi rossoneri, e ancor di più l’album rap di sua fattura.

Beginning è il suo album di debutto, prodotto da e grazie al dj e amico Adjane Rafael. Contiene 7 tracce, tutte in portoghese e Rafa canta da solo soltanto in due di queste. Di fatti, i restanti featuring sono realizzati insieme ad artisti quali Lèo Stunna, Eric Rodrigues, CiiJames e Kid Robbin.

Inizialmente, Leao era stato parecchio criticato per l’impegno preso all’interno del mondo della musica, ma poi quando i tanti hanno ascoltato il suo album hanno avuto modo di apprezzare le sue acerbe qualità di cantante. Per ascoltare l’album di Leao clicca qui: https://www.deezer.com/it/album/202766212