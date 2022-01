Calciomercato Milan, smentito l’interesse per un fantasista

Tanti i nomi accostati al club rossonero negli ultimi tempi: su uno di questi trapela una smentita direttamente da Casa Milan.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per migliorare la squadra di Stefano Pioli. Probabilmente nel mercato di gennaio arriverà solamente un difensore, ma non è escluso che vengano effettuate anche altre operazioni.

Il Milan potrebbe decidere di prendere un altro rinforzo per l’immediato oppure “bloccarlo” in vista dell’estate. In quest’ottica si è spesso parlato di Romain Faivre, talento del Brest che già nella scorsa finestra estiva del calciomercato fu vicino al trasferimento a Milanello. Voleva fortemente vestire la maglia rossonera e tuttora la sogna.

Mercato Milan, Faivre non è più un obiettivo?

In Francia sono convinti che il Milan abbia ancora Faivre nel mirino, ma oggi il quotidiano Tuttosport spiega che in realtà le cose non starebbero così. Il club rossonero non sarebbe più interessato al 23enne fantasista francese.

Le indiscrezioni che stanno circolando sul possibile nuovo tentativo del Milan sarebbero solamente il frutto dei movimenti dell’entourage di Faivre. L’ex Monaco vuole cambiare squadra, misurandosi a un livello più alto. L’attuale club gli sta un po’ stretto e spera di andare altrove.

È possibile che il Brest accetti di vendere il calciatore solo a fine stagione, ma è trapelata la possibilità di definire comunque l’operazione a gennaio. Un affare come quello fatto dal Milan per Yacine Adli, lasciando Faivre nell’attuale squadra fino a giugno, è qualcosa di fattibile.

Vedremo se effettivamente Maldini e Massara ci riproveranno oppure se nel futuro del 23enne talento transalpino ci sarà un’altra destinazione. I 7 gol e i 5 assist nelle 18 presenze dell’attuale Ligue 1 confermano il suo buon lavoro. Non faticherà a trovare una squadra.