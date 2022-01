Milan, il calendario di gennaio: date e orari dei match con due novità

Milan, cinque le partite che disputeranno i rossoneri a gennaio tra Serie A e Coppa Italia. Rispetto alle passate edizioni del campionato c’è una novità importante

Dove eravamo rimasti ? Sono passati dieci giorni dallo scorso 22 dicembre, quando si è disputata l’ultima giornata del girone di andata con il Milan vincitore per 4-2 sul campo dell’Empoli. Una vittoria che ha consentito ai rossoneri di mantenere invariate le distanze (-4) dall’Inter capolista e reduce da sette successi di fila.

Come da consolidata tradizione, dopo le festività natalizie, il campionato di Serie A riprenderà con il turno infrasettimanale dell’Epifania. Giovedì 6 gennaio, tutti in campo con un programma distribuito su più orari con partite in programma alle 12.30; alle 14.30; alle 16.30, alle 18.30 e alle 20.45.

Sarà una giornata storica quella in programma giovedì prossimo, la prima del cosiddetto calendario asimmetrico con i 19 match del girone di ritorno che non avranno più la corrispondenza con quelli di andata. Sarà, di fatto, un altro campionato con le partite distribuite casualmente rispetto alla prima parte della stagione.

Non sarà questa l’unica novità del girone di ritorno. Il campionato, infatti, osserverà una giornata di riposo nel weekend del 29-30 gennaio, un vero e proprio break invernale deciso la scorsa estate e non dovuto agli impegni della nazionale (in campo a fine settembre nei playoff per il Mondiale) o ad altri eventi concomitanti.

Leggi anche

Milan, gli avversari di gennaio: non mancano i big match

Il 6 gennaio, alle 18, il Milan ospita a San Siro la Roma di Mourinho a due mesi dalla vittoria per 1-2 all’Olimpico, l’ultima prima di un calo del rendimento tra novembre e dicembre. Poco riposo per i rossoneri che torneranno in campo domenica 9 gennaio, a Venezia. Una sfida quella del Penzo che manca da ben 19 anni.

Giovedì 13 gennaio, l’esordio in Coppa Italia contro il Genoa di Shevchenko, quest’ultimo per la prima volta da avversario a San Siro. Si gioca in una sfida secca. Chi vince affronterà ai quarti Lazio o Udinese.

Archiviata la Coppa Italia, la terza giornata di ritorno per il Milan sarà di lunedì. Il 17, alle 18.30, i rossoneri ospiteranno lo Spezia nella prima di due partite casalinghe che precede il big match di domenica 23 contro la Juventus, di nuovo contro la quarto turno come all’andata. Dopo la pausa del 30, il 6 febbraio altra super sfida per Ibrahimovic e compagni attesi dal Derby contro l’Inter.

Ecco il riepilogo dei match con la programmazione televisiva

6 gennaio: Milan-Roma ore 18.30 | DAZN

9 gennaio: Venezia-Milan ore 12.30 | SKY e DAZN

13 gennaio, Coppa Italia: Genoa-Milan ore 21 | MEDIASET

17 gennaio: Milan-Spezia ore 18.30 | DAZN

23 gennaio: Milan-Juventus ore 20.45 | DAZN