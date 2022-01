Milan-Roma, arbitra Chiffi: i precedenti con i rossoneri

Ufficializzate tutte le designazioni arbitrali della prossima giornata di Serie A, la prima del nuovo anno: Milan-Roma sarà diretta dal signor Chiffi

E’ quasi tutto pronto per il ritorno della Serie A. Le squadre si preparando a scendere in campo nella prima giornata del 2022 nel giorno dell’Epifania. Comunicati gli arbitri della 20^ giornata.

Uno dei big match di questo turno (l’altro è sicuramente Juventus-Napoli) sarà diretto dal signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Mauro Vivenzi ed Eugenio Ranghetti, mentre il quarto ufficiale sarà Rosario Abisso. Al VAR toccherà a Gianluca Aureliano che sarà assistito Alessandro Costanzo.

Il Milan proverà a recuperare quanti più giocatori possibili (sembrano pronti al rientro Ibrahimovic, Leao, Rebic) ma dovrà ovviamente fare a meno di Simon Kjaer.

Quello di giovedì sarà il quinto incrocio tra il Milan e l’arbitro Chiffi. I precedenti, fino a questo momento, sorridono ai rossoneri. Due vittorie arrivate con il fischietto padovano, un pareggio ed una sconfitta. Chiffi ha già arbitrato la squadra di Pioli in questa stagione: era la terza giornata di campionato quando il Milan batteva la Lazio per due reti a zero. In quella occasione anche un rigore concesso ai padroni di casa, ma il tiro di Kessie si infranse sulla traversa.