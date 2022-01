Sembra che Rafael Leao gradisca particolarmente l’eventuale arrivo di un giocatore a Milanello: il suo gesto è chiaro.

Il Milan lavora per il presente e anche per il futuro. Paolo Maldini e Frederic Massara, coadiuvati dal capo-scout Geoffrey Moncada, stanno valutando diversi calciatori che potrebbero rinforzare la squadra di Stefano Pioli nel 2022.

Tra coloro che piacciono parecchio sembra esserci Renato Sanches, centrocampista rilanciatosi alla grande nel Lille dopo le deludenti esperienze con Bayern Monaco e Swansea City. Ci sarebbe già stato qualche contatto con il suo agente Jorge Mendes per capire la fattibilità di un’eventuale operazione. C’è chi indica nell’ex Benfica un possibile innesto della prossima sessione estiva del calciomercato.

Leggi anche:

Renato Sanches al Milan: a Leao piacerebbe

Renato Sanches ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e non intende rinnovare. Il Lille sa che sarà costretto a cederlo entro la prossima estate. Dopo aver speso oltre 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus, la società francese punterà a ricavare una cifra di 25-30 milioni almeno. Con la scadenza contrattuale abbastanza ravvicinata, non potrà sparare troppo alto sul prezzo.

Intanto in casa Milan c’è chi sembra gradire l’ipotesi di avere Renato Sanches in maglia rossonera. Si tratta di Rafael Leao, suo connazionale, che su Twitter ha messo mi piace a un post di Sport TV che riporta l’indiscrezione secondo la quale l’ex Benfica sarebbe nel mirino milanista. Nel tweet c’è anche una foto che raffigura proprio Leao e Sanches.

C’è chi considera il centrocampista portoghese il sostituto di Franck Kessie, che sembra ormai destinato a lasciare Milanello a parametro zero, ma in realtà le sue caratteristiche sono un po’ diverse. L’ex Benfica sarebbe comunque un ottimo rinforzo, però non un sostituto in tutto e per tutto dell’ivoriano.

Sulle tracce di Sanches risultano esserci pure società della Premier League, in particolare il Liverpool, pertanto non sarà semplice per il Milan assicurarselo. Vero che i rapporti con il Lille sono ottimi, però la trattativa non si presenta affatto facile. Vedremo se Maldini e Massara, che con Jorge Mendes stanno già discutendo del rinnovo di contratto di Leao, vorranno andare all’assalto del 24enne di Lisbona.