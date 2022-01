Il Milan ci aveva provato, ma andrà al Napoli: il retroscena

Il prossimo acquisto del Napoli era finito anche nel mirino del club rossonero, che non è riuscito a spuntarla.

Sia il Milan che il Napoli alla caccia di un difensore centrale per la sessione di calciomercato in programma per questo gennaio. I rossoneri hanno perso Simon Kjaer per infortunio, i partenopei invece hanno ceduto Kostas Manolas all’Olympiacos.

Mentre Paolo Maldini e Frederic Massara sono tuttora alla ricerca del profilo giusto e si muovo su più piste, il collega Cristiano Giuntoli ha chiuso per l’arrivo di un rinforzo per la retroguardia. Si tratta di Axel Tuanzebe, di proprietà del Manchester United ma in prestito all’Aston Villa in questi mesi.

Calciomercato, Axel Tuanzebe interessava anche al Milan e alla Lazio

Il Napoli preleva Tuanzebe in prestito oneroso (circa 500 mila euro), mentre resta da capire se verrà inserito un diritto di riscatto oppure se ogni eventuale discussione sul cartellino sarà rinviata al termine della stagione. Dovrebbe essere un trasferimento senza opzione di acquisto, però si attendono aggiornamenti nelle prossime ore su questa operazione.

Intanto calciomercato.it rivela che anche Milan e Lazio avevano pensato a Tuanzebe. Il Napoli è stato rapido e convincente, non lasciando scampo alla concorrenza. Il 24enne inglese è atteso in Campania nei prossimi giorni per le visite mediche. Adesso ci sono alcuni aspetti burocratici in via di risoluzione, dato che si tratta di un giocatore extracomunitario.

Nell’Aston Villa di Steven Gerrard solo 11 presenze tra Premier League (9) e EFL Cup (2). I Villans non si sono opposti all’interruzione anticipata del prestito, dato che Tuanzebe non è ritenuto centrale nel progetto dell’allenatore.

Il Napoli con l’inglese spera di sistemare bene la difesa almeno fino a fine stagione. Gli azzurri dall’Inghilterra hanno già pescato Anguissa nella scorsa finestra estiva del calciomercato e sperano di aver preso un altro buon rinforzo per Luciano Spalletti.

Il Milan deve puntare su un altro difensore centrale per sostituire l’infortunato Kjaer. Ci sono tanti nomi nel mirino di Maldini e Massara. Il preferito è Sven Botman del Lille, però la valutazione da circa 30 milioni è un ostacolo notevole e potrebbe spingere la dirigenza rossonera a prendere un innesto meno costoso.