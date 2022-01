Sponsor Value – La classifica dei dirigenti più appezzati d’Italia: Gazidis al primo posto

Sponsor Value ha stilato la classifica dei dirigenti di club più apprezzati d’Italia. Con tanta sorpresa, comanda la graduatoria il rossonero!

Ivan Gazidis, in pochi anni, è riuscito a conquistare la stima e la fiducia di tutto il popolo rossonero. Il sudafricano, oltre ad essere un gran uomo d’affari, si è rivelato una personalità empatica e tanto umile. Il suo lavoro, a braccetto con Maldini e Massara, ha reso possibile l’ascesa rossonera.

Da club caduto nella mediocrità, il Milan ha saputo rialzarsi grazie al fondo della famiglia Elliott, che ha saputo scegliere con cura e scaltrezza i suoi uomini d’affari. Tra questi, e con il ruolo di prestigio di amministratore delegato, Ivan Gazidis appunto.

Del dirigente sudafricano abbiamo potuto apprezzare le grandi gesta nel campo del marketing e management. 25 i contratti di sponsor, tutti prestigiosi, chiusi per merito di Ivan. È anche vero che Gazidis ha saputo contraddistinguersi per le sua moralità e umanità come dicevamo.

La malattia che lo ha colpito nel 2021, purtroppo, lo ha condotto ad esprimere fragilità e debolezze di un uomo maturo, e ha saputo mettere a nudo sentimenti e sofferenze dinnanzi a tutto il mondo. Ivan ha ottenuto il consenso della maggioranza che ha riposto in lui tanta fiducia. E lo studio di Sponsor Value lo dimostra alla grande.

Gazidis dirigente più apprezzato nel 2021: sotto di lui Marotta

Calcio e Finanza ha reso noti i risultati dello studio condotto da Sponsor Value, la ricerca demoscopica continuativa realizzata dal 2001 da StageUp e Ipsos sull’ impatto di comunicazione e ritorni sponsorizzativi dei principali eventi sportivi. Ebbene, in ambito istituzionale, è Valentina Vezzali la dirigente sportiva più apprezzata d’Italia nel 2021.

La sottosegretaria con Delega allo Sport ha ricevuto un consenso del 45%. A lei segue Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1. Passando invece alla classifica dei dirigenti di club più apprezzati troviamo appunto al primo posto Ivan Gazidis, con una percentuale di gradimento del 64%. Al rossonero, segue il nerazzurro Giuseppe Marotta (62%).

Di seguito i restanti dirigenti più votati:

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza (57%)

amministratore delegato del Monza (57%) Andrea Agnelli, presidente della Juventus (51%)

presidente della Juventus (51%) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli (50%)

Una bella soddisfazione per Gazidis e per tutto l’ambiente rossonero. Tra i dirigenti citati, Ivan è l’unico non italiano di nascita. Eppure i tanti appassionati di sport italiani hanno avuto modo di apprezzarne le grandi qualità.