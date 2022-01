Milan-Roma, probabili formazioni: pochi dubbi per Pioli e Mourinho

Domani a San Siro il big match tanto atteso tra Milan e Roma: ecco le possibili scelte di Pioli e Mourinho.

Nel giorno dell’Epifania riprende la Serie A e regalerà subito delle sfide di grande interesse. Oltre a Juventus-Napoli delle 20:45, c’è Milan-Roma che si gioca alle 18:30.

José Mourinho aveva il dente avvelenato dopo la sconfitta dell’andata all’Olimpico, non avendo condiviso alcune decisioni arbitrali. L’allenatore portoghese e la sua squadra avranno grande voglia di rivincita domani a Milano. Al tempo stesso, però, i rossoneri vorranno iniziare il 2022 con una vittoria e mettere ulteriore distanza in classifica rispetto ai capitolini.

Leggi anche:

Le scelte di Pioli e Mourinho per il match di San Siro

Pioli per Milan-Roma recupera pedine importanti come Davide Calabria, Ante Rebic, Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic. Dovrebbero mancare “solo” Alessandro Plizzari, Pietro Pellegri, Simon Kjaer, Franck Kessie, Ismael Bennacer, Fodé Ballo-Touré, Ciprian Tatarusanu. E anche un altro calciatore, risultato positivo al Covid come Tatarusanu, ma la cui identità non è stata rivelata.

Il modulo non cambia, sempre 4-2-3-1. In porta ci sarà Mike Maignan, sulle fasce difensive agiranno Alessandro Florenzi (in vantaggio su Calabria e Pierre Kalulu) e Theo Hernandez. Al centro la coppia composta da Fikayo Tomori e Alessio Romagnoli. A centrocampo Tiemoué Bakayoko dovrebbe essere preferito a Rade Krunic come partner di Sandro Tonali.

Per quanto concerne il tridente sulla trequarti, non sembrano esserci dubbi. Alexis Saelemaekers e Rafael Leao saranno gli esterni, mentre Brahim Diaz agirà da numero 10. Davanti Ibrahimovic dovrebbe essere preferito a Olivier Giroud.

Mourinho schiererà i giallorossi con il 3-5-2. Rui Patricio sarà protetto dal terzetto difensivo Mancini-Smalling-Ibanez. A centrocampo Karsdorp e Vina saranno gli esterni. Centralmente agiranno Pellegrini, Cristante e Veretout. In attacco la coppia composta da Zaniolo e Abraham, con Mkhitaryan che scalpita per un posto ma dovrebbe partire dalla panchina.

SERIE A, MILAN-ROMA: PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bakayoko (Krunic), Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic (Giroud).

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Veretout, Vina; Zaniolo, Abraham.