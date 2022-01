Nessuno come Maldini: il rossonero mette d’accordo Bergomi e Caressa

Caressa e Bergomi danno i voti ai campioni del calcio del passato: Maldini li mette d’accordo con un super voto

Nel corso di un’intervista doppia apparsa sul canale YouTube di Fabio Caressa, lo stesso giornalista si è confrontato con la sua storica spalla, nelle telecronache, Beppe Bergomi.

Il telecronista e l’ex calciatore sono stati così chiamati a dare i voti ad alcuni giocatori che hanno fatto la storia del calcio italiano recente. Voti alti per tutti ma nessuno è come Paolo Maldini: per entrambi Roberto Baggio merita un 9. Bobo Vieri per Bergomi un 8,5; mezzo punto in più da parte di Caressa.

Nessun dubbio in merito a Francesco Totti, che prende un dieci. Stesso giudizio da parte del giornalista per Del Piero, con Bergomi che dà, invece, un 9. Per quanto riguarda Javier Zanetti, l’ex Inter non va oltre l’.8,5 e il 7,5. Maldini come detto straccia tutti, con un dieci e lode che non lascia dubbi

LEGGI ANCHE:

I voti di Bergomi e Caressa

Bergomi/Caressa

Baggio 9/9

Vieri 8,5/9

Totti 10/10

Del Piero 9/10

Zanetti 8,5/7,5

Maldini 10 e lode per entrambi