Occasione Milan, offerto il fantasista a costo zero: Maldini ci pensa

Il Milan starebbe valutando seriamente l’acquisto del calciatore offensivo, che a fine stagione si svincolerà a parametro zero dal suo club.

Pensare al presente senza dimenticare come migliorarsi in futuro. La missione di Paolo Maldini per rendere sempre più competitivo il suo Milan è proprio questa, sintetizzato il suo modus operandi. Il direttore dell’area tecnica è infatti impegnato in più fronti per quanto riguarda il lavoro sul mercato.

Infatti l’ex capitano, assieme al suo braccio destro Ricky Massara, vuole arricchire la rosa di mister Stefano Pioli già in questa sessione di gennaio. Urge l’innesto di un difensore ed, eventualmente, anche quello di un attaccante se arrivasse l’occasione giusta nelle prossime settimane.

Proprio in tema di occasioni, al Milan si potrebbe presentare un’opzione a basso costo. Ma in vista della prossima estate, quando diversi calciatori lasceranno i rispettivi club per scadenza di contratto. Un fantasista che gioca in Serie A sarebbe per l’appunto stato proposto al Milan e non solo.

Secondo quanto riportato dal sito web Fcinternews.it, il cartellino del serbo Filip Djuricic sarebbe stato offerto ad entrambi i club milanesi. Si tratta del trequartista del Sassuolo, un tuttofare della fase offensiva che nelle ultime stagioni si è ben messo in mostra con la maglia dei neroverdi.

Il classe ’92 è in scadenza di contratto e, ad oggi, appare impossibile che Djuricic ed il Sassuolo trovino un accordo per il rinnovo entro la fine della stagione. Per questo motivo il suo procuratore Edoardo Crnjar, che vanta ottimi rapporti sia con Milan che con Inter, starebbe proponendo il cartellino a parametro zero del suo assistito.

Pare che l’Inter non sia così interessata ad ingaggiare Djuricic, visto che la formazione di Simone Inzaghi ha altri piani per rinforzare il proprio centrocampo ed il reparto offensivo. Possibile invece che al Milan non dispiaccia questo profilo; un’occasione di mercato per l’estate sulla quale Maldini starebbe ragionando, ovviamente ascoltando il parere tecnico di Pioli.

Nel 4-2-3-1 di Pioli, un giocatore come Djuricic potrebbe risultare tatticamente utile soprattutto da trequartista centrale. Lo stesso ruolo che ricopre nello schieramento del Sassuolo di mister Dionisi. Ma il serbo si sa adattare anche nel ruolo di esterno offensivo, soprattutto partendo dalla fascia sinistra.

La carriera italiana di Djuricic cominciò nell’estate 2016, quando la Sampdoria lo acquistò dal Benfica. Il calciatore però ha sempre trovato poco spazio a Genova, così da ripartire nel 2018 da Benevento. Decisivo l’incontro con il tecnico Roberto De Zerbi, che dopo averlo valorizzato in Campania lo ha voluto con sé anche al Sassuolo. Il suo bottino in neroverde parla finora di 93 presenze e 14 reti in Serie A.