Sportmediaset – Botman al Milan, affare difficile: piano B da 20 milioni

Il club rossonero sogna l’ingaggio di Botman, però è complicato realizzarlo: viene confermata un’alternativa all’olandese.

Non è un segreto che il Milan stia puntando a prendere un nuovo difensore centrale, a causa del grave infortunio capitato a Simon Kjaer. Il danese sarà out per tutto il resto della stagione ed è importante ingaggiare un sostituto.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno in Sven Botman il loro preferito. Sono stati avviati contatti con l’entourage e con il Lille per capire la fattibilità dell’operazione. Il club francese, ancora in corsa in Champions League e desideroso di risalire nella classifica della Ligue 1, non vorrebbe privarsi del giocatore. Inoltre, la valutazione del cartellino è alta.

Diallo alternativa a Botman: il PSG fissa il prezzo

Botman ha un prezzo di circa 30 milioni di euro e può salire. Il Lille viene dato in situazione finanziaria non eccezionale, ma non intende regalare il proprio difensore. L’idea del Milan di prendere l’ex Ajax in prestito oneroso con diritto di riscatto sembra poco percorribile, nonostante i buoni rapporti tra le due società.

Maldini e Massara non hanno del tutto scartato la pista Botman, però stanno valutando con attenzione delle alternative per la retroguardia. Oggi Sportmediaset spiega che, dato che il Lille non abbassa la valutazione del cartellino dell’olandese, il Milan avrebbe in Abdou Diallo il piano B. Il 25enne franco-senegalese sarebbe il favorito in caso di mancato arrivo dell’ex Ajax.

Diallo ha un prezzo di mercato più basso, attorno ai 20 milioni. Nel Paris Saint Germain non è un titolare e c’è l’apertura di Leonardo a discutere di una cessione del giocatore. Va detto che si tratta più di un terzino sinistro che di un difensore centrale, ma sa giocare anche al centro della retroguardia e dunque offre più soluzioni.

Calciomercato Milan, Kolo Muani verso la Bundesliga?

È sempre Sportmediaset a confermare anche che Kolo Muani, attaccante in scadenza di contratto con il Nantes, potrebbe andare in Bundesliga. L’Eintracht Francoforte è in vantaggio sulla concorrenza. Anche il Milan è interessato, però il club tedesco è in pole position in questo momento.

Maldini e Massara settimane fa avevano incontrato alcuni rappresentati di Muani, fatto che ha fatto subito pensare a una trattativa. In questi giorni sono circolate in Italia più indiscrezioni che davano la dirigenza rossonera intenzionata ad accelerare per assicurarselo, però pare essere l’Eintracht Francoforte la destinazione più probabile oggi.