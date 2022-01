Ha scelto la Germania: andrà via in estate

Niente Milan. L’attaccante, che sembrava ad un passo dal club rossonero, non vestirà la maglia del Diavolo. Ha scelto la Germania

Il calciomercato è iniziato da qualche giorno ma i profili accostati al Milan sono davvero già tantissimi. L’idea del club rossonero, come confermato da Stefano Pioli, nella giornata di ieri, durante la conferenza stampa, è quella di acquistare un difensore importante, che possa prendere il posto di Simon Kjaer.

Serve un calciatore completo, su cui investire tanti soldi. E’ facile pensare, dunque, che difficilmente si andrà oltre al colpo in difesa. Allo stesso tempo appare evidente che il Milan si farà trovare pronto qualora si dovesse presentarsi l’occasione giusta di mercato.

Gli addii di Samu Castillejo – va ancora trovata la sistemazione giusta e una squadra che accontenti il Milan con un assegno da almeno 7-8 milioni di euro – e di Andrea Conti, sempre più vicino all’Empoli, potrebbero aprire nuovi scenari.

L’acquisto di un calciatore per la trequarti, che possa dare il cambio a Brahim Diaz o sugli esterni, non è completamente da escludere. Ecco perché il nome di Faivre, che sta continuando a far bene con la maglia del Brest, resta sempre vivo.

Leggi anche:

Vuoi rimanere sempre aggiornato sul Milan? Seguici su Telegram!

Addio al francese

Chi si allontana quasi definitivamente è Randal Kolo Muani. Nelle scorse ore il suo nome è tornato con forza ad essere accostato al Milan: sembrava davvero poter essere un nuovo rinforzo per l’attacco del Diavolo ma molto probabilmente non sarà così.

Dalla Francia arrivano notizie che spingono il calciatore altrove. Secondo quanto riportato da ‘FootMercato’, il francese e il suo entourage avrebbero trovato un accordo con l‘Eintracht Francoforte. Un accordo che, salvo clamorosi cambi di programma, che nel calciomercato sono sempre all’ordine del giorno, dovrebbe portarlo in Germania in estate.

Nonostante, dunque, il forte interessamento del Milan ma anche del Borussia Dortmund, Muani avrebbe visto nell’Eintracht il progetto giusto da dove proseguire la sua carriera calcistica.

Se è vero però che il Milan sia alla ricerca di un attaccante centrale o di un trequartista, Randal Kolo Muani non può far a caso di Pioli. Il classe 1998 è un ottimo prospetto, che potrebbe dare una mano fin da subito, grazie alle sue abilità nel saltare l’uomo e nel saper giocare con entrambi i piedi ma preferisce muoversi soprattutto sugli esterni, giocare per la squadra. I suoi numeri con il Nantes, d’altronde, non sono proprio da bomber: in 19 gare sono arrivati setti gol e tre assist.