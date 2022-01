Milan, non ci sono altri positivi al Covid: il comunicato ufficiale

Il club rossonero ha emesso una nota ufficiale per annunciare che non ci sono altri positivi nel gruppo squadra.

Dopo Ciprian Tatarusanu e gli altri quattro calciatori annunciati come positivi al Covid-19, il Milan ha fatto sapere che non si sono riscontrati altri casi. I tamponi effettuati oggi hanno dato l’esito sperato.

Di seguito il comunicato ufficiale del club rossonero:

«AC Milan comunica che tutti i calciatori testati nella giornata odierna sono risultati negativi al Covid-19.

Nei prossimi giorni, continuerà un monitoraggio stretto con tamponi secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie locali».

Per Milan-Roma le assenze rimangono le stesse preannunciate nella giornata di ieri. Oltre a Tatarusanu, causa Covid mancheranno altri quattro elementi i cui nomi non sono stati resi noti ma che si evinceranno dalla lista dei convocati di Stefano Pioli. È attesa a breve.

Sicuri assenti erano già Simon Kjaer, Alessandro Plizzari, Pietro Pellegri, Franck Kessie, Ismael Bennacer e Fodé Ballo-Touré. I primi tre per problemi fisici e gli altri perché impegnati nella Coppa d’Africa. Diverse le assenze con cui il Milan deve fare i conti, però Pioli non è uno che cerca giustificazioni e si aspetta il massimo da chi sarà in campo. L’obiettivo contro la Roma a San Siro sarà sempre quello di vincere.