Milan-Roma, biglietti venduti e incasso di San Siro

Grosso incasso per la società rossonera per la gara tra Milan e Roma che si sta svolgendo adesso al Giuseppe Meazza in San Siro

Nonostante il periodo difficile che il nostro Paese ed il mondo intero stanno vivendo, i tifosi del Milan ancora una volta dimostrano grande attaccamento alla maglia e accorrono in massa a vedere dal vivo la propria squadra.

Non è una novità che i sostenitori del Milan siano tra i migliori in Europa per tifo e presenze allo stadio, almeno negli ultimi anni in cui è tornato davvero l’entusiasmo. Il diavolo è una fede ed è per questo che si è andati oltre le difficoltà dovute al Coronavirus.

Milan-Roma, che incasso: più di 1 milione di euro!

Ovviamente lo stadio non è interamente pieno a causa delle decisioni prese dal Governo per contrastare il virus, ma si respira comunque l’aria di una vera e propria bolgia anche con uno stadio a metà.

Sono più di trentacinquemila gli spettatori presenti questa sera a San Siro, ovvero l’esatta metà della capienza totale dell’impianto. Per l’esattezza sono 35.870, e l’incasso della società rossonera è da non sottovalutare: 1.915.355 di euro.

Insomma, nonostante le difficoltà i tifosi del Milan ci sono sempre. Ma per Pioli, Maldini e company questa non è assolutamente una novità.