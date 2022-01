Milan-Roma, formazioni ufficiali: indiscrezioni confermate, difesa inedita!

Manca poco e poi Milan e Roma scenderanno in campo per sfidarsi in uno dei big match di questa Epifania, condizionato dalle assenze

Quasi tutto pronto per Milan-Roma. Tante novità nella formazione decisa da Stefano Pioli, chiamato a cambiare le carte in tavola a causa della situazione Covid che ha scombussolato l’intero campionato ed ovviamente anche i rossoneri.

Sono tante le assenze in casa Milan. Cinque sono i positivi al Coronavirus (comunicato il nome di uno solo di questi, Tatarusanu), tre i calciatori che saranno out causa Coppa d’Africa, tante altri altri sono i giocatori infortunati. Insomma, non una situazione idilliaca, non il modo migliore per cominciare il nuovo anno, ma i tifosi sono comunque fiduciosi e si aspettano una grande prestazione di carattere da parte della squadra.

Anche la Roma è alle prese con il virus e non ha comunicato chi è stato colpito dal Covid. Per come si erano messe ieri le cose, tra Asl e Consiglio di Lega, è già una vittoria il fatto che le squadre scendano in campo e giochino questa partita. San Siro continua a riempirsi (ovviamente al 50%) e da queste scelte di Pioli si capisce ovviamente anche chi è stato escluso. Ricordiamo infatti che il Milan non ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la gara.

Insomma, tante novità ed anche una prima volta. Theo Hernandez sarà il capitano del Milan questa sera. Nella mente dei tifosi rossoneri tanti ricordi, pensando a quella fascia che una volta era sul braccio di un altro terzino sinistro, un’altra leggenda: Paolo Maldini, che peraltro è l’idolo di Theo. Torniamo però alle formazioni ufficiali: queste le scelte di Pioli e Mourinho, calcio d’inizio alle 18.30.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez ©; Tonali, Krunic; Saelamaekers, Messias, Brahim Diaz; Giroud

Roma (3-4-2-1):Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Vina; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham