Moviola Milan-Roma, fallo clamoroso su Krunic: niente rigore, nessuno l’ha visto

Il contatto è passato abbastanza inosservato, ma dai replay è risultato evidente: in questa situazione il Var non è intervenuto

Continua il rapporto difficile tra il Milan e il Var. Il penalty assegnato è netto, ma ne manca un altro per fallo su Krunic su una situazione da calcio d’angolo. Il bosniaco era anche rimasto a terra per qualche minuto.

Nonostante questo, l’arbitro non ha concesso il rigore e successivamente il Var non ha ritenuto opportuno intervenire per richiamarlo all’On Field Review. Eppure dai replay il contatto sembra esserci ed anche in maniera netta, ma se n’é data poca importanza anche in telecronaca diretta.

Come si può notare dal video seguente, Krunic prova ad avventarsi sulla sfera dopo il calcio d’angolo battuto da Tonali, ma glielo impedisce chiaramente un giocatore della Roma che gli frana addosso. A dir la verità ci sono poche proteste, e successivamente nasce il parapiglia tra le due squadre dopo che Theo Hernandez ha messo fuori la palla ma solo in un secondo momento, facendo arrabbiare i giallorossi.