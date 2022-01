Mourinho sul Milan: “Tre anni fa mi volevano, sono contento di aver rifiutato

L’allenatore della Roma rincara la dose anche in conferenza stampa e si vanta di non aver accettato la panchina rossonera.

Il Milan si è imposto sulla Roma a San Siro per 3-1 ma Josè Mourinho ha avuto più di qualcosa da reclamare sull’arbitraggio. Il tecnico dei giallorossi non ha digerito molto facilmente la sconfitta di stasera.

Dopo le parole pesanti rivolte direttamente al VAR, colpevole a suo modo di essere intervenuto senza motivo, in seguito Mourinho ha rincarato la dose e dopo le dichiarazioni pesanti sulla classe arbitrale, in conferenza stampa è toccato al Milan. Queste le parole dello Special One in conferenza, che ricorda di quando ha rifiutato la panchina dei rossoneri e ne va orgoglioso: “Quando vedo come ha reagito San Siro mi fa un piacere molto grande. Ho avuto tre anni fa la proprietà del Milan che mi voleva a Milano e dopo tre giorni ho deciso di no. Mi fa un piacere tremendo aver preso questa decisione”.

L’allenatore ha poi proseguito, rincarando la dose: “Sono un professionista, ma esiste spazio per avere delle passioni e l’antagonismo è una di queste. Sono appassionato della Roma, darò tutto alla Roma. Ma tornando indietro, dopo quello che è successo oggi sono doppiamente contento di quello che ho risposto. Loro sono venuti ma ho detto ‘torna a casa, io non vado”.