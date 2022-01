Colpo in difesa: cambia l’obiettivo, via libera Milan

Novità in merito alla corsa al difensore. Dalla Spagna arrivano buone notizie, che potrebbero far felici i tifosi del Milan. Le ultime:

Nonostante le assenze pesanti di Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Fikayo Tomori, il Milan è riuscito a conquistare una vittoria pesante contro la Roma.

L’emergenza in difesa, ieri sera, era davvero totale: Stefano Pioli è stato costretto a schierare Pierre Kalulu e Matteo Gabbia. I due giovani difensori sono stati protagonisti di alcuni errori ma nel complesso, visto anche l’avversario, non certo di secondo piano, hanno fornito una buona prova.

Difficile, però, pensare che la partita di ieri possa in qualche moda cambiare le carte in tavolo. Il Milan ha deciso di investire sul difensore e salvo clamorosi cambi di programma, il nuovo centrale arriverà prima della chiusura del mercato di gennaio.

I nomi fatti in questi giorni sono davvero parecchi. Paolo Maldini e Frederic Massara ci hanno abituato a sorprenderci, con l’acquisto di calciatori di cui si è parlato poco o di cui non si è parlato proprio.

Non ci sarebbe da stupirci dunque qualora non si chiudesse per un dei tanti calciatori accostati al Milan, in questo periodo.

Come ammesso dallo stesso Maldini, però, il nome di Sven Botman è un nome reale. L’olandese classe 2000 è un profilo che piace al Milan: è un calciatore che ha maturato un’importante esperienza nonostante la giovanissima età e ha ancora grandi margini di crescita. Per caratteristiche, mostrate al Lille, Botman rappresenterebbe davvero il profilo perfetto per il Milan di Stefano Pioli.

Il problema è chiaramente legato all’importante valutazione fatta dai francesi, che non vorrebbero privarsene per meno di 30 milioni di euro. Una cifra importante, che il Milan difficilmente deciderà di pagare a gennaio. Per la fumata bianca serve la giusta quadra, sul prezzo ma anche sulla modalità di acquisto.

Leggi anche:

Si punta su Umtiti

Nel frattempo dall’Inghilterra arrivano buone notizie in merito alla concorrenza del Newcastle. Le ultime offerte, infatti, sarebbero state rispedite al mittente. Il club di Premier League, nonostante le grandi disponibilità economiche, non convince Botman. Il difensore ha voglia di giocare per una squadra più competitiva che possa disputare la Champions League.

Il Newcastle potrebbe dunque pensare di dirottare le proprie attenzioni altrove. In Spagna, TodoFichajes, sostiene che i Magpies avrebbero messo nel mirino Umtiti, difensore in uscita dal Barcellona.

Il calciatore sarebbe pronto ad accettare il trasferimento al Newcastle, ma a titolo temporaneo. Non vuole correre il rischio di ritrovarsi in Championship. E’ evidente che un approdo di Umtiti, darebbe via libera al Milan per Botman.