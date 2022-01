Milan, Tonali è imprescindibile | Pronto il piano per blindarlo

Secondo le ultime news riportate dal giornalista, il Milan è pronto a blindare il suo centrocampista. La dirigenza ha già in mente la strategia!

Sta facendo faville in maglia rossonera questa stagione. Le sue prestazioni sono state un crescendo continuo, e adesso è certamente considerato uno dei centrocampisti più promettenti d’Italia e di tutta Europa. Inoltre, la sua fede spassionata per il Milan lo ha reso uno dei rossoneri più amati degli ultimi anni.

Parliamo ovviamente di Sandro Tonali, il giovane centrocampista arrivato al Diavolo dal Brescia la stagione scorsa. Inizialmente, le sue apparizioni non erano sembrate all’altezza, e le tante critiche lo avevano posto in cattiva luce. Insomma, per molti Tonali era solo un sopravvalutato, ma dopo l’estate 2021 qualcosa in lui è certamente cambiato.

Da quando ha messo piede in campo in questa stagione, Sandro ha subito dimostrato di esser maturato in ogni aspetto. Fenomenale in entrambi le fasi di gioco, è adesso diventato un insostituibile per Stefano Pioli. L’ultima grande prestazione Sandro l’ha messa in campo ieri. Non a caso è stato giudicato come il miglior giocatore del big match contro la Roma.

Tutti i maggiori quotidiani sportivi hanno dato un giudizio unanime. Ieri, Tonali ha dominato la metà campo di San Siro! Lo stesso Pioli, al termine della gara, ha elogiato al meglio il suo baby prodigio, affermando che in Italia è difficile trovare un centrocampista così giovane e di un così alto livello. Il Milan, tutto l’ambiente rossonero, ne sono consapevoli.

Leggi anche:

Milan, Tonali imprescindibile: pronto l’aumento dell’ingaggio

Il Milan è pronto a blindare di qui sino a prossimi anni Sandro Tonali. Il ragazzo si è dimostrato elemento chiave del gioco di Stefano Pioli, e Maldini e Massara sanno già come bloccarlo in rossonero. Difatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i prossimi mesi saranno cruciali per il futuro del centrocampista ex Brescia.

Il giornalista esperto di mercato ha riportato su Twitter che la dirigenza rossonera metterà molto presto sul piatto un aumento dell’ingaggio a Sandro Tonali, con annesso rinnovo contrattuale. Il Milan, aggiunge Schira, è assolutamente convinto che il classe 2000 è un elemento imprescindibile per il presente e il futuro della squadra, ed è quindi essenziale portare a termine tale strategia.

In poco più di sei mesi, Sandro è entrato a far parte della classifica dei centrocampisti più preziosi d’Italia. 35 milioni di euro il suo valore di mercato secondo Transfermarkt. Sicuramente, ben presto diversi top club europei vorranno mettere le mani su di lui, e il Milan è già pronto ad evitare qualsiasi assalto.