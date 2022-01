Venezia-Milan, Sky o Dazn: la programmazione tv e streaming

Venezia-Milan, sfida in Laguna domenica 9 gennaio alle 12.30 per la 21.a giornata, la seconda del girone di ritorno con calendario asimmetrico

Sono passati quasi venti anni dall’ultima trasferta di campionato del Milan a Venezia. Era il 24 febbraio 2002 e i rossoneri di Ancelotti, subentrato in autunno a Terim, si imposero 1-4 con gol di Kaladze, la doppietta di Javi Moreno (nella sua giornata migliore al Milan) e il poker di Contra. Dell’ex Maniero, il gol del provvisorio pareggio del Venezia che retrocederà al termine di quell’annata per poi tornare in A proprio in questa stagione.

Il match tra Venezia e Milan si disputerà il 9 gennaio alle 12.30 e aprirà il programma domenicale della 21.a giornata, la seconda del girone di ritorno che i rossoneri hanno aperto con la convincente vittoria contro la Roma dell’Epifania. I lagunari di Zanetti, invece, non hanno giocato per lo stop imposto dalla Asl alla Salernitana che avrebbe dovuto ospitare il Venezia all’Arechi. L’ultima partita dei veneti risale all’ultima giornata del 2021, con la sconfitta rimediata dalla Lazio al Penzo (1-3).

Milan che affronterà la trasferta di Venezia, di fatto, con le stesse assenze fronteggiate contro la Roma. A Kessie e Bennacer, impegnati in Coppa d’Africa, si aggiungeranno nuovamente Romagnoli, Tomori, Calabria, Castillejo e Tatarusanu. Un match da non sbagliare per i rossoneri che poi attenderanno l’esito del posticipo serale tra l’Inter e la Lazio a San Siro.

Venezia-Milan, dove vederla in diretta tv e in streaming

Venezia-Milan sarà trasmessa in simulcast su Sky e Dazn. La collocazione alle 12.30 della domenica rientra infatti nello slot orario di uno dei tre match disponibili anche su Sky insieme a quello del sabato sera alle 20.45 e al posticipo del lunedì.

Su Sky, il match andrà in diretta su Sky Sport Calcio e su Sky Calcio 251 con il consueto pre e post partita, presente anche su Dazn che, invece, trasmetterà la partita tramite l’applicazione disponibile in abbonamento su smart tv, smartphone, Amazon Fire Stick, decoder Tim Vision e console di gioco Playstation e XBox. Diretta streaming disponibile, in abbonamento, anche su Now Tv tramite il Pass Sport.

Ricordiamo che è possibile abbonarsi in qualsiasi momento a Dazn e Now Tv, seguendo le istruzioni riportate sulle rispettive piattaforme. Necessario il possesso di un metodo di pagamento accettato dal servizio oltreché di una connessione dati performante.

Dopo il Venezia, il Milan tornerà in campo contro il Genoa in Coppa Italia, giovedì 13 gennaio alle 21 (diretta su Canale 5 o Italia 1) e lunedì 17 gennaio con lo Spezia alle 18.30 in campionato. Quest’ultima partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.