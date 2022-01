Milan, nuova offerta per Botman: tanti soldi sul piatto

Nuova offerta per il difensore. Dall’Inghilterra arrivano novità in merito al calciatore che tanto piace ai rossoneri. Il punto sulla trattativa

Continua la caccia al centrale per il Milan. Il club rossonero, come ammesso da Stefano Pioli ma anche dallo stesso Paolo Maldini, proverà ad acquistare un centrale, che possa raccogliere l’eredità di Simon Kjaer, che ha già chiuso la stagione.

Le assenze di Fikayo Tomori e Alessio Romagnoli non hanno spinto il Milan ad accelerare sull’arrivo di un nuovo difensore. Pioli ha dato fiducia a Gabbia e Kalulu, che saranno i titolari anche domani contro il Venezia, ricevendo ottime risposte.

I due giovani hanno commesso degli errori ma sono stati ugualmente protagonisti di prestazioni all’altezza, contro due avversi difficili come Abraham e Zaniolo.

C’è ancora tempo e il Milan non ha fretta. Non vuole sbagliare la scelta del difensore: bisogna fare le giuste valutazioni anche sul prezzo. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe ancora Sven Botman. E’ sicuramente il profilo più apprezzato dalla dirigenza rossonera ma acquistarlo dal Lille non è per nulla facile.

I francesi e il Milan hanno ottimi rapporti, come dimostrano gli affari Maignan e Leao, ma la valutazione di Botman è davvero importante. Difficile che i campioni incarica della Ligue 1 decidano di concedere un prestito con diritto di riscatto.

Si dovranno provare, dunque, altre strade per riuscire a prendere Botman. Nel frattempo dall’Inghilterra arrivano aggiornamenti in merito al Newcastle.

Ve lo stiamo raccontando da giorni: i Magpies stanno facendo sul serio per cercare di convincere il Lille a cedere il calciatore. Gli inglese hanno grande disponibilità economica e cercano rinforzi per salvare la categoria.

Nuova offerta

Il Newcastle – stando a quanto riportato da ‘Sky Sports’ – avrebbe presentato una nuova offerta, la seconda in pochi giorni, dal valore di ben 35 milioni di euro. La risposta del Lille non sarebbe ancora arrivata ma non dovrebbe soddisfare le richieste.

I francesi, infatti, vorrebbero ricevere per lasciar andare Botman, almeno 41 milioni di euro. Una cifra importante, che difficilmente il Milan deciderà di investire. Si attende di capire, dunque, come il Newcastle deciderà di muoversi. Non è escluso un ulteriore rilancio ma bisognerà comunque fare i conti con il volere di Botman, ad oggi, non ancora convinto del tutto di accettare la proposta di una squadra in piena zona retrocessione in Inghilterra.