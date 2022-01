Leao scatenato su Instagram: il balletto è tutto da ridere – VIDEO

Rafael Leao ha postato un video assolutamente divertente sui social dopo la vittoria contro il Venezia. Che tipo simpatico il portoghese!

Rafael Leao diverte dentro e fuori dal campo! Oggi, altra prestazione sfavillante contro il Venezia. Due assist al bacio per il doppio vantaggio rossonero, e in generale giocate mostruose degne di un vero top player! Ma l’esuberanza del portoghese non si ferma al rettangolo verde.

Rafa ci ha ormai abituati a dei contenuti social tutti da ridere. Dai post del talento rossonero passa, molto spesso, tutta la felicità e la serenità che alberga all’interno dello spogliatoio del Milan. Balletti, canzoni, risate, scherzi… Leao si diverte e fa divertire i suoi compagni, dando sfogo alla pura esuberanza e simpatia di un giovane ragazzo che si appresta a diventare uno dei più forti talenti offensivi esistenti.

Per ultimo, a divertire i tanti tifosi rossoneri, è stato il balletto che Rafael ha messo in atto dopo il fantastico successo contro i lagunari oggi. Nello spogliatoio ospiti del Pier Luigi Penzo, Leao ha deliziato i suoi followers con un balletto assolutamente divertente. Il portoghese si è piazzato davanti al cellulare a ballare a suon di musica.

I compagni dietro di lui sembrano quasi non notarlo, o probabilmente non fanno neanche più caso alle sue ormai solite scene piene di esuberanza e “follia”.

Che giocatore, che ragazzo d’oro Leao!

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DEL BALLETTO DI LEAO