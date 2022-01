Milan, idea dalla Fiorentina: occasione a centrocampo

Secondo quanto riferito da La Nazione i rossoneri starebbero puntando il centrocampista della squadra viola, con l’obiettivo del prestito.

Milan molto attivo sul mercato. La società studia le possibile mosse in più ruoli e nei prossimi giorni potrebbe affondare i primi colpi per rinforzarsi per la seconda parte di stagione.

La vittoria di oggi contro il Venezia ha alimentato ulteriormente le speranze scudetto per Ibra e compagni. Servono quindi degli innesti per poter competere per la vetta fino alla fine. La dirigenza sta lavorando innanzitutto per portare a Milanello un difensore centrale che possa sostituire Kjaer e aiutare il reparto difensivo, in grande emergenza dal punto di vista numerico nelle ultime settimane. Ma la difesa non è il solo reparto che Maldini e Massara potrebbero andare a rimpolpare.

Il club rossonero starebbe pensando anche a un rinforzo per la mediana di Stefano Pioli. In effetti il Diavolo in mezzo al campo ha diverse situazioni in bilico. La prima è quella che riguarda Kessie, con l’ivoriano che non ha ancora rinnovato e che potrebbe lasciare Milano la prossima estate. C’è poi Bakayoko, che è in prestito e non è assolutamente sicuro che verrà riscattato dal Chelsea. Ecco quindi che Maldini sta vagliando alcune ipotesi per quel ruolo, cercando magari una soluzione low cost, soluzione che potrebbe arrivare proprio dalla Serie A.

Si punta al prestito per Amrabat

Come riportato nell’edizione odierna de La Nazione infatti, tra i possibili obiettivi del Milan a centrocampo ci sarebbe Sofyan Amrabat. Il classe ’96 della Fiorentina non trova spazio nel progetto di Vincenzo Italiano e non è escluso che possa cambiare aria già in questa sessione di mercato. Il giocatore ha un contratto in scadenza ne 2024 e il suo prezzo si è notevolmente abbassato per lo scarso rendimento delle ultime stagioni.

Secondo quanto spiegato dal quotidiano toscano, i rossoneri potrebbero prendere il marocchino con la formula del prestito. Amrabat piace al Milan già dai tempi del Verona, quando stupiva con la squadra allenata da Ivan Juric, prima che la viola si inserisse e lo portasse a Firenze. Attualmente il calciatore è impegnato in Coppa d’Africa con il Marocco. Vedremo se la notizia potrà avere degli sviluppi concreti.