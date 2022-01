Venezia-Milan, la giocata di Tonali che vale un gol: tifosi impazziti – VIDEO

La giocata di Sandro Tonali durante Venezia-Milan ha fatto impazzire i tanti tifosi rossoneri. Un giocatore rinato il giovane centrocampista!

Altra prova di qualità e grinta quella di Sandro Tonali oggi contro il Venezia. Allo Stadio Pier Luigi Penzo, la prestazione del classe 2000 ha contribuito fortemente al bel successo del suo Milan. Uno 0-3 netto, nel quale Tonali ha svolto un gran lavoro in entrambe le fasi di gioco.

Presente in ogni zona di campo, Sandrino è stato prezioso quando c’era da impostare, ma anche quando c’era da lottare e sudare nei duelli con gli avversari. Peccato per il cartellino giallo ricevuto nel secondo tempo, ma ciò dimostra quanto Tonali sia fondamentale anche in fase difensiva.

Un episodio in particolare ha letteralmente fatto impazzire i tifosi rossoneri. Al minuto 24’ del primo tempo, il “velocista” David Okereke è partito in scorribanda verso la porta. Sandro Tonali, nettamente in svantaggio sulla corsa, lo ha recuperato scippandogli letteralmente il pallone dai piedi.

Un intervento provvidenziale, che ha visto il centrocampista rossonero mettere in salvo la sfera spingendola al sicuro verso Mike Maignan. Il portiere francese ha poi spazzato senza indugi. Ma riguardando l’azione è assolutamente notevole la corsa e il recupero di Sandro, che di grinta, coraggio e velocità ha sventato un concreto pericolo.

La scorsa stagione di Tonali si diceva soprattutto che fosse un giocatore troppo lento e macchinoso. Difetti che sembrano essere scomparsi, o che probabilmente non sono mai esistiti nel giovane centrocampista. Semplicemente, bisognava avere pazienza e aspettare la naturale crescita di un ragazzo che ad una così giovane età balza in fretta in un top club, che è per lo più la sua squadra del cuore.

Di seguito il video dell’intervento mostruoso di Tonali su Okereke: