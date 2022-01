Serie A, classifica aggiornata dopo Roma-Juve: incredibile vittoria dei bianconeri

La classifica aggiornata dopo i successi dei campani e dei bergamaschi. Clamorosa vittoria della Juve, tra poco Inter-Lazio.

Continua a regalare emozioni la 21sima giornata di Serie A. Dopo il successo del Milan sono arrivati quelli di Napoli, Atalanta e Juventus, che dunque continuano a rimanere in scia alle milanesi.

Con la vittoria nel match delle 12:30 i rossoneri si sono stabiliti momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa delle altre sfide di giornata , in particolare di quella dell’Inter. Alle 14:30 è poi andata in scena Empoli-Sassuolo, con i neroverdi che hanno asfaltato i toscani per 1-5, grazie alle doppiette di Scamacca e Raspadori e alla rete di Berardi. La squadra di Dionisi ha quindi agganciato proprio quella di Andreazzoli a quota 28 punti.

Nel pomeriggio è stata la volta di due match importanti in chiave Champions League. Il Napoli di Spalletti ha regolato la Sampdoria al Maradona di misura. I partenopei hanno trovato il gol vittoria grazie a una bella acrobazia di Petagna. La squadra campana si è così portata a -3 dall’Inter, ritrovando un successo che mancava dalla trasferta a San Siro con il Milan.

Leggi anche:

Vincono Dea e Vecchia Signora, stasera Inter-Lazio

Tre punti anche per l’Atalanta di Gasperini che è andata a valanga in casa dell’Udinese, falcidiato dalle assenze per il Covid. I nerazzurri si sono imposti per 2-6 con l’ex di turno Muirel autentico protagonista. Il colombiano ha segnato una doppietta, di Pasalic, Malinovskyi, Maelhe e Pessina le altre reti. Per i friulani in rete Molina e Beto.

Match pazzesco e al cardiopalma Roma e Juventus. La squadra di Mourinho, in vantaggio per 3 reti a 1, si è fatta rimontare in 8 minuti dai ragazzi di Allegri in una partita terminata 4-3 in favore dei bianconeri, in quella che era una sfida cruciale per decidere chi può rimanere in corsa per il quarto posto. Alle 20:45 poi l’Inter di Simone Inzaghi ospita la Lazio di Sarri per riprendersi il primo posto. Ecco la classifica aggiornata: