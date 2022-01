Theo Hernandez: arrivano i complimenti dal campione del Real Madrid – FOTO

Il rossonero è stato autentico protagonista nella vittoria di oggi. Su Intagram i complimenti dell’ex compagno ai tempi del Real Madrid.

Terza vittoria consecutiva per il Milan di Stefano Pioli che balza momentaneamente in vetta alla classifica del campionato, in attesa ovviamente della sfida di stasera fra Inter e Lazio.

Nel successo di oggi a Venezia ha brillato decisamente la stella di Theo Hernandez. Il laterale francese è stato autentico protagonista nella sfida di oggi contro il Venezia, vinta dai rossoneri per 0-3, grazie alla sua doppietta. Dopo la rete di Ibrahimovic nella prima frazione, Theo si è preso la scena nella ripresa. Ha prima realizzato la rete del raddoppio dopo una discesa inarrestabile conclusa con un sinistro sul primo palo, dopodiché ha messo dentro il calcio di rigore per la doppietta personale. Il classe ’97 ha festeggiato la grande giornata con un post su Instagram, con una foto della sua esultanza al Pierluigi Penzo e la didascalia: “Andiamo! 2 gol, +3 punti”.

Fra i commenti al post è arrivato quello di un follower d’eccezione, ovvero il madrileno Marcelo. I due hanno giocato insieme al Real Madrid nella stagione 2017-2018, e ovviamente Theo aveva vita dura nel trovare spazio con uno come il brasiliano nel suo ruolo. Marcelo si è complimentato con l’ex compagno per la bella prestazione e ha commentato così il post: “Que bueno eres! (Quanto sei bravo!)”.