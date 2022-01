Calciomercato Milan, ancora la Sampdoria | Vogliono il difensore!

Un club di Serie A ha messo nel mirino il giovane difensore del Milan. L’indiscrezione di mercato di Gianluca Di Marzio…

In piena sessione di mercato il Milan deve pensare sia ai colpi in entrata che a quelli in uscita. Difatti, se è vero che Paolo Maldini e Frederic Massara si impegneranno per un solo acquisto in questo gennaio, è altrettanto vero che le cessioni potranno essere plurime.

Portata a compimento quella di Andrea Conti, ceduto in prestito alla Sampdoria di D’Aversa, rimangono probabilmente da definire altri due colpi in uscita. Uno potrebbe portare il nome di Samuel Castillejo. L’ala spagnola è in vetrina già da tempo, e questa finestra di mercato potrebbe essere quella più adatta per i saluti.

Su Samu pare esserci la concorrenza del Genoa e di alcun club di Liga. Ultimamente sembrano non circolare voci clamorose di mercato su di lui, ma Maldini e Massara stanno lavorando per trovare la migliore acquirente e guadagnare un modico gruzzolo da reinvestire sul mercato.

Oltre allo spagnolo, si parla di una possibile cessione di Matteo Gabbia. Il difensore centrale è attualmente un titolare dello scacchiere di Stefano Pioli, complici le assenze per Covid di Fikayo Tomori e Alessio Romagnoli, e l’infortunio di Simon Kjaer.

Nelle due uscite da titolare, contro Roma e Venezia, Matteo non ha affatto sfigurato, anzi. Ha dimostrato di essersi rialzato dalla pessima prestazione di Firenze del 2021. Il Milan, attualmente, non ha fretta di cederlo, anche se pare esserci un club di Serie A parecchio interessato al suo cartellino.

Si tratta ancora della Sampdoria, che alla ricerca di un valido centrale di difesa avrebbe messo nel mirino proprio Matteo Gabbia. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio, che ha reso nota l’indiscrezione durante il programma Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”.

L’esperto di compravendite sul calcio ha però sottolineato come il Milan non lascerà partire il classe 1999 prima dell’acquisto del nuovo famigerato difensore, quello che per qualità dovrà sostituire l’infortunato Kjaer. E si sa, per il ruolo il preferito è Sven Botman, anche se Di Marzio ha ribadito come il Milan continui a seguire anche la pista conducente ad Abdou Diallo del Paris Saint Germain.