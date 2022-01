Milan, altro colpo alla Kalulu in Francia | Operazione a zero

Il club rossonero guarda in casa Lille per prendere un nuovo difensore: dopo Botman, spunta un altro nome, ma per il futuro.

Da alcune settimane si parla dell’interesse del Milan per Sven Botman, difensore ritenuto perfetto sia per sostituire nell’immediato Simon Kjaer che nell’ottica di un’eventuale partenza di Alessio Romagnoli. Tuttavia, l’operazione appare abbastanza improbabile per gennaio.

Il Lille non vuole privarsi dell’ex di Ajax e Heerenveen. È un pilastro della squadra allenata da Jocelyn Gourvennec, ancora in corsa in Champions League e desiderosa di risalire la classifica in Ligue 1. Gli assalti del Newcastle United, che è arrivato a offrire oltre 35 milioni di euro, sono stati respinti. Salvo sorprese, il giocatore rimarrà in Francia fino al termine della stagione e poi si potrebbe scatenare un’asta per assicurarsi il suo cartellino.

Calciomercato Milan, spunta Mercier per la difesa

Il Milan vanta ottimi rapporti con il Lille e, oltre a Botman, è noto che la dirigenza sta monitorando pure la situazione di Renato Sanches. L’ex Bayern Monaco ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e può essere un’opzione per il centrocampo in caso di addio di Franck Kessie.

Ma dalla Francia nelle ultime ore è emerso che il Milan sta prendendo in considerazione anche l’ingaggio di un altro calciatore del Lille. Si tratta di Kevin Mercier, difensore centrale classe 2004. A rivelarlo è Footmercato.net, che specifica che anche Atalanta e Friburgo sono molto interessate.

A favorire il tesseramento del giovane francese è la sua situazione contrattuale, visto che va in scadenza a giugno 2022 e può essere effettuata un’operazione a parametro zero. Il Milan potrebbe fare un altro affare come quello che ha portato Pierre Kalulu in rossonero nel 2020. Pure il difensore ex Lione arrivò a parametro zero, con un esborso di 480 mila euro solo per la formazione nel settore giovanile della squadra francese.

Mercier è nel giro della nazionale under 18 della Francia. È un difensore centrale molto promettente e sarebbe un buon innesto per il Milan in ottica futura. Anche Kalulu era arrivato un po’ in sordina a Milanello e poi ha dimostrato di meritare la maglia rossonera. Magari anche il talento classe 2004 del Lille potrebbe fare un percorso del genere. Attenzione alla concorrenza, però il club di via Aldo Rossi sul calciatore c’è e potrebbe decidere di affondare a breve.