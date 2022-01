Milan, Ufficiale: è negativo al Covid-19

Stefano Pioli recupera il difensore. La nota ufficiale del Milan con cui comunica che il giocatore è risultato negativo al Covid-19

Ottima notizia per il Milan di Stefano Pioli, che recupera una pedina fondamentale del proprio scacchiere. Il club rossonero attraverso i propri canali ha reso noto che Fikayo Tomori è negativo al Covid-19

“AC Milan comunica che Fikayo Tomori è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore è guarito e oggi si allenerà con i compagni”.

E’ durata davvero pochi giorni la positività del difensore inglese, che torna così a disposizione di mister Pioli, dopo aver saltato i match contro Roma e Venezia. I rossoneri sono riusciti, comunque, a fare a meno dell’ex Chelsea, schierando al centro della difesa, davanti a Mike Maignan, Matteo Gabbia e Pierre Kalulu.

Subito pronto

Sono arrivati sei punti e ora il Milan può sorridere per un recupero davvero fondamentale in vista dei prossimi match di gennaio, che vedrà Ibra e compagni impegnati prima contro il Genoa, in Coppa Italia, poi contro Spezia e Juventus.

Tomori, che oggi si allenerà in gruppo regolarmente si prepara dunque a fare il suo rientro tra i convocati, contro il Grifone, giovedì sera, allo stadio San Siro. Toccherà a Pioli decidere se schierarlo dal primo minuto o se dare spazio ancora alla coppia Gabbia-Kalulu.