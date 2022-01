Supercoppa, Inter-Juventus 2-1: i nerazzurri vincono all’ultimo secondo

Terminato un bel match che si è protratto anche oltre il novantesimo. Alla fine è l’Inter ad avere la meglio: 2-1 il risultato finale

E’ stata una partita al cardiopalma quella tra Inter e Juventus, valida per la finale della Supercoppa Italiana “Frecciarossa”. Tanto agonismo ma anche tantissime energie spese da entrambe le squadre.

L’ha decisa Alexis Sanchez all’ultimo secondo dei tempi supplementari, approfittando di uno svarione clamoroso della difesa della Juventus ed in particolar modo di Alex Sandro. Su un cross vagante, il brasiliano ha provato a metterla giù col petto invece di spazzare. Si avventa sulla sfera Darmian che va giù, la palla termina tra i piedi di Sanchez che non deve far altro che spingere la sfera in porta. Subito dopo è arrivato il triplice fischio del direttore di gara.

Il primo tempo si è già chiuso sul risultato di 1–1. In vantaggio gli ospiti con McKennie, ma in precedenza non sono mancate le polemiche per un presunto penalty non concesso all’Inter. Protesta Barella ma soprattutto Simone Inzaghi, tenuto a fatica dal quarto ufficiale. Rigore che arriva qualche minuto dopo: De Sciglio atterra ingenuamente Dzeko, dal dischetto non sbaglia Lautaro Martinez.

Più Inter che Juve nel corso della seconda frazione di gioco ed anche durante i tempi supplementari, ma la rete non arriva. La squadra di Allegri si difende come può e prova a ripartire pur avendo un baricentro molto basso. Squadre che hanno speso davvero tante energie, e questo è un fattore che potrebbe ripercuotersi nel prossimo turno del campionato di Serie A, specialmente per l’Inter che affronterà fuori casa l’Atalanta.

Un finale pazzesco per una bella, bisogna ammetterlo, finale. Ha prevalso la caparbietà dell’Inter, crollato alla fine il muro juventino. Che beffa per Dybala e compagni, alla fine è l’Inter ad esultare davanti al pubblico di San Siro.