Corona ad un passo dal Milan in estate: ora è fatta con un altro club

E’ fatta ormai per l’approdo di Jesus Corona in Liga Spagnola. Si trasferisce dal Porto: lo conferma anche il giornalista Fabrizio Romano

Quella appena trascorsa è stata un’estate molto travagliata in casa Milan per quanto riguarda il calciomercato. Tanti sono stati i nomi accostati ai rossoneri, soprattutto quando Maldini era alla ricerca di un esterno d’attacco.

Alla fine è arrivato Junior Messias, che finora ben si sta disimpegnando nello scacchiere tattico di Stefano Pioli dopo un inizio difficile a causa di un ritardo importante dal punto di vista fisico e atletico. Il brasiliano si sta imponendo nel ruolo di esterno, ma può benissimo agire anche alle spalle della punta come trequartista.

Junior è stato acquistato dopo una lunga ed attenta valutazione da parte della dirigenza rossonera. Prima di lui andava di moda il nome di Jesus Corona, esterno offensivo del Porto, che va in scadenza di contratto al termine di questa stagione. Sembrava anche molto vicino a vestire la maglia del Milan, poi qualcosa si è inceppato con la società del Porto che ha deciso di non venderlo, se non a cifre esorbitanti. A quel punto il Milan ha preferito varare su altri profili.

Jesus Corona, addio al Porto: preferito a Orsolini!

A quanto pare è fatta per l’approdo di Jesus Corona al Siviglia. Secondo quanto riportato da vari giornalisti sportivi tra cui Fabrizio Romano, il Tecatito presto sarà in Spagna per le visite mediche di rito e firmerà un contratto fino al 2025. L’annuncio ufficiale da parte della società spagnola dovrebbe arrivare entro questa settimana, il giocatore è stato pagato solamente 3 milioni di euro più bonus.

Jesús Corona will sign his contract until June 2025 as new Sevilla player in the coming hours. Agreement to be completed and announced this week after medical tests. 🤝🇲🇽 #Sevilla Newcastle are still pushing with Sevilla for Diego Carlos but fee not agreed as things stand. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2022

Una cifra irrisoria se si pensa a quali erano le richieste del Porto in estate. Adesso i portoghesi hanno mollato la presa e, non avendo trovato l’accordo col giocatore per il rinnovo, sono stati costretti a venderlo a gennaio ad un prezzo bassissimo pur di non perderlo a parametro zero nel prossimo giugno. Il Siviglia dunque chiude per l’esterno, dopo che Monchi non è riuscito a trovare l’intesa con il Bologna per Riccardo Orsolini.

Il classe 1993 Corona dunque alla fine cambia squadra, non in estate ma in inverno, non al Milan ma al Porto. Chissà come sarebbero andate le cose se Maldini avesse chiuso l’affare qualche mese fa: a dir la verità, però, fino ad ora Messias non sta facendo per niente rimpiangere il messicano.