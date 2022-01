Toty Fifa 22, Theo Hernandez chiama i tifosi: “Votatemi!”

L’appello del terzino sinistro rossonero ai suoi fans personali ed a tutti i tifosi del Milan è arrivato su Twitter. Vuole entrare nella Top 11

Ben presto usciranno i TOTY su Fifa. Molti di voi staranno pensando: “Ma che roba è?”. E’ molto più semplice di quello che pensate: si tratta semplicemente dei migliori giocatori del mondo votati per la squadra dell’anno del noto gioco di EA Sports, Fifa 22.

TOTY, infatti, sta per “Team Of The Year”, tradotto: squadra dell’anno. Gli amanti dei videogame ed i cosiddetti “pro-player” aspettano con ansia questo momento, per votare i loro giocatori preferiti e per utilizzarli poi successivamente nei loro club Ultimate Team, una delle modalità più amate dai “malati di Fifa”.

Chi viene votato maggiormente riceve una carta speciale. Da qualche tempo ormai sono gli stessi calciatori che cercano di farsi, per così dire, pubblicità sui vari social per essere votati. Ed è quello che ha fatto anche un nostro rossonero, uno dei più attivi e seguiti sui vari Instagram, Twitter o Facebook. Stiamo parlando di Theo Hernandez, che sul proprio profilo ha chiesto una mano ai suoi followers per entrare in questa speciale classifica.

Theo Hernandez, sul suo profilo Twitter, ha pubblicato qualche minuto fa un video in cui vengono messe in evidenza tutte le sue giocate migliori degli ultimi tempi con la maglia del Milan: gol, assist, accelerazioni, giocate che hanno mandato letteralmente al bar gli avversari. Nella descrizione Theo ha scritto: “Votatemi”, quasi come a chiedere un aiuto ai tifosi rossoneri per entrare nella formazione Team Of The Year.

Back in the nominees for #TOTY 🔥

Back the best XI. Vote now. @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/jAsDafdYF8 — Theo Hernandez (@TheoHernandez) January 13, 2022

Come detto anche in precedenza, ogni anno sempre di più i calciatori hanno questa voglia pazzesca di entrare a far parte dei TOTY, un po’ come se questo fosse diventato un premio importante a livello internazionale proprio perché i voti arrivano da ogni parte del mondo.

Ma ci sono possibilità affinché Theo approdi in questa speciale formazione? Probabilmente, mai come quest’anno ci sono le condizioni perché questo accada. Il numero 19 del Milan è arrivato a farsi conoscere ormai in ogni angolo del globo, tutti conoscono le sue qualità ed è molto apprezzato su Fifa 22, in particolar modo per la sua velocità: regala sempre tante gioie ai gamer. E’ senza ombra dei dubbio uno dei terzini più forti al mondo in questo momento, e sulla fascia sinistra se la gioca con nomi del calibro di Robertson del Liverpool, o Davies del Bayern Monaco. Insomma, ci sono tutte le carte in regola per vedere, finalmente, Theo tra i TOTY. E anche lui, ormai, sembra non essere più nella pelle.