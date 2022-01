DAZN, novità in telecronaca: arrivano Gli Autogol e Bobo TV

Da questo weekend arriva una grossa novità per il canale web DAZN e per il commento tecnico (e non solo) delle partite di campionato.

Dopo essere stato al centro delle polemiche e delle critiche da parte di molti utenti, l’emittente televisiva DAZN prova a riavvicinarsi al pubblico italiano con una nuova iniziativa.

Il servizio a pagamento di video streaming online, di origine inglese, si è assicurato i diritti semi-esclusivi per la Serie A nel triennio 2021-2024. Una rivoluzione per il calcio italiano e per la riproduzione degli eventi, che esclude le tv satellitari e dà il via allo sfruttamento delle piattaforme web.

Non sono mancati però i disservizi tecnici, visto che spesso lo streaming è soggetto ad interruzioni. Il tutto derivante dall’utilizzo dei server generali e della connessione internet dei singoli utenti. Ma negli ultimi tempi il servizio DAZN sembra migliorato, tanto da aver potuto inserire una prossima novità originale.

Dazn, le telecronache speciali

Come riferito da Calcioefinanza.it, DAZN ha deciso di inserire un servizio alternativo per seguire la diretta televisiva di alcuni importanti match stagionali. Ovvero i cosiddetti Coca-Cola Super Match, iniziativa che permetterà agli utenti di assistere alle partite con il commento Live di alcune delle community calcistiche più apprezzate d’Italia.

Da domenica 16 gennaio si alterneranno al commento il trio comico degli Autogol, i membri della Bobo TV (ovvero gli ex calciatori Vieri, Cassano e Ventola) e gli autori di Cronache di Spogliatoio, blog noto per raccontare aneddoti e curiosità sul calcio italiano ed internazionale.

L’idea è quella di rendere più amichevole ed ironica la visione delle partite di campionato. Gli ospiti speciali saranno coadiuvati nella postazione Home Stadium da un giornalista di riferimento della redazione di DAZN, accompagnati da pizza e coca-cola, come nei più classici dei ritrovi casalinghi per tifosi.

I Coca-Cola Super Match saranno attivi per dieci incontri, da domenica prossima fino al termine del campionato. Un esperimento voluto da Raluca Vlad, Direttore Marketing Coca-Cola Italia: “Una nuova esperienza di fruizione, in grado di unire due grandi passioni italiane: il calcio e la condivisione. Un nuovo format, ingaggiante e dinamico, dove il consumatore non è più solo spettatore ma diventa parte del match. Coca-Cola Super Match si inserisce, infatti, nella nostra nuova filosofia Real Magic, che vuole ricordarci ogni giorno come qualsiasi momento, ad esempio una partita, possa diventare ancor più magico se vissuto insieme”.