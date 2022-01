Juventus, Allegri perde il difensore: salta il Milan!

L’allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri ha ammesso in conferenza stampa che il calciatore ha avuto un affaticamento. Rientrerà soltanto dopo la sosta.

Domenica 23 gennaio alle 20:45 è in programma un match molto atteso a San Siro. Il Milan di Stefano Pioli ospita infatti la Juventus per una partita davvero importante in chiave campionato.

All’andata era finita 1-1 grazie alle reti di Morata e Rebic. Stavolta però la posta in palio sarà più alta perché siamo arrivati ad un momento clou della stagione. La Vecchia Signora deve già fare a meno di Federico Chiesa per questo incontro. L’esterno si è infortunato al legamento e dovrà star fuori sino alla fine della stagione. Non finiscono qui i problemi per Massimiliano Allegri in vista della sfida contro la sua ex squadra. La Juventus perde infatti anche Leonardo Bonucci vittima di un affaticamento, che lo terrà fuori per tutto il mese di gennaio.

Leggi anche:

La notizia è stata data proprio dall’allenatore dei bianconeri in occasione della conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese. Queste le parole del tecnico livornese: “Bonucci ieri ha avuto un risentimento e lo ritroveremo dopo la sosta”. Il difensore della Juventus e della Nazionale tornerà quindi dopo la pausa e sarà probabilmente disponibile per il match casalingo contro il Verona a febbraio.