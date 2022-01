Milan, Calabria torna negativo: il comunicato ufficiale

Il club rossonero comunica attraverso i propri canali ufficiali che il difensore è ufficialmente guarito e da domani sarà a disposizione dell’allenatore.

Buone notizie per il Milan in vista dei prossimi impegni stagionali. Stefano Pioli ritrova un elemento molto importante della rosa, ovvero Davide Calabria. Il difensore è tornato negativo e sarà quindi disponibile per i prossimi impegni.

Se da una parte i rossoneri sono in apprensione, in attesa di capire le reali condizioni di Fiyako Tomori, dall’altro si sorride per il rientro del terzino, guarito finalmente dal Covid e pronto per tornare ad aiutare i suoi compagni. A riportare la notizia ci ha pensato il club rossonero, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale: “AC Milan comunica che Davide Calabria è risultato negativo al Covid 19. Il giocatore è guarito e domani sarà a disposizione dello staff tecnico”.

Come spiegato quindi dalla società, il classe ’96 tornerà già da domani ad allenarsi e potrebbe quindi essere convocato in vista della sfida di lunedì prossimo in programma a San Siro alle 18:30 contro lo Spezia di Thiago Motta. L’ultima presenza di Calabria con la maglia rossonera risale al derby contro l’Inter dello scorso 7 novembre.