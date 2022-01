Di Marzio: “Botman e Bremer, così stanno le cose. Rinnovi? Attenzione…”

Direttamente da Sky Calciomercato L’Originale, Gianluca di Marzio ha dato gli ultimi aggiornamenti di mercato riguardanti il Milan…

La tegola Fikayo Tomori, in casa Milan, ha complicato ulteriormente la situazione in difesa della rosa rossonera. L’inglese starà fuori per circa un mese, e ciò significa che il Diavolo è chiamato ad affrontare impegni davvero importanti orfano della sua coppia titolare di difesa.

Ora più che mai, urge l’acquisto di un nuovo centrale. Le valutazioni avevano subito una brusca frenata dopo le prestazioni convincenti di Matteo Gabbia e Pierre Kalulu, e con l’assoluta convinzione che a breve sarebbero ritornati Tomori e Romagnoli dopo la guarigione dal Covid.

Ma il longevo infortunio di Fikayo ha riacceso le sirene in casa Milan, con Maldini e Massara che devono assolutamente tornare a caccia del rinforzo difensivo. Nelle ultime ore si è molto parlato di un possibile affondo per Gleison Bremer del Torino, e di ultimo tentativo per Sven Botman da Lille. Affari difficilissimi da portare a compimento, ma che stanno a significare che il Milan vuole regalarsi e anticipare il colpaccio di livello.

Tali indiscrezioni sono state confermate dall’esperto di mercato.

Di Marzio: “I rinnovi possono arrivare verso fine stagione”

Come di consueto durante le sessioni delle compravendite, è intervenuto Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale. Il noto giornalista ha fatto il punto sul mercato del Milan, confermando i nomi accostati al club e fatti nelle ultime ore. Attenzione anche alla questione rinnovi. Queste le parole di Di Marzio:

“Dopo l’infortunio di Tomori, Maldini e Massara non si sono fatti prendere dall’ansia e quindi non hanno accelerato troppo. Di sicuro il Milan resterà attento sul difensore. Un ultimissimo tentativo per Botman sarà fatto, anche se difficilissimo. Lo stesso per Bremer dal Torino. I rapporti con il LOSC sono ottimi e per il club francese non è questione di prezzo. Milan che un investimento importante lo farà, magari lo anticiperà. Poi i due giocatori che piacciono in prestito invece sono in Coppa d’Africa, ovvero Bailly e Diallo, anche se quest’ultimo il PSG non lo vuole darlo in prestito. Lunedì avremo il quadro più chiaro probabilmente.

Sulla questione rinnovi di Kessie e Romagnoli, Di Marzio ha aggiunto: “Per quanto riguarda Romagnoli e Kessie, i rinnovi si possono fare anche verso la fine della stagione”.