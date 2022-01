Coppa d’Africa, pareggio per la Costa D’Avorio: Kessie sbaglia il rigore | VIDEO

La Costa d’Avorio è stata beffata all’ultimo dalla Sierra Leone in Coppa d’Africa. Peccato per il rigore sbagliato dal rossonero Franck Kessie…

Partita sfortunata per la Costa d’Avorio! La Nazionale di Franck Kessie ha pareggiato alla seconda giornata della competizione contro la Sierra Leone. Un vero peccato, dato che gli ivoriani hanno condotto la gara in vantaggio sino al 93’.

Ci ha pensato Alhaji Kamara a pareggiare i conti nei minuti di recupero. Eppure, la gara era iniziata in discesa per la Costa d’Avorio, che già al 12’ del primo tempo era riuscita a guadagnarsi un rigore. Peccato che proprio il rossonero Franck Kessie abbia sbagliato il tiro dagli 11 metri.

Leggi anche:

Nonostante ciò, i padroni di casa erano riusciti a portarsi in vantaggio grazie al gol di Sebastien Haller, bomber in forza all’Ajax. Nel secondo tempo, la Sierra Leone aveva però trovato il pareggio grazie a Musa Noah Kamara. Poi ancora la Costa d’Avorio a ritrovare il vantaggio con Nicolas Pepe, attaccante dell’Arsenal.

La Nazionale Ivoriana era convinta di aver chiuso la pratica, ma, come accennato, nei minuti di recupero è arrivato il fatidico pareggio della Sierra Leone. Certamente, c’è molto rammarico per il rigore sbagliato da Franck Kessie. Adesso, la Costa d’Avorio è ancora capolista del Gruppo E a quota 4 punti. Ma l’Algeria di Ismael Bennacer – che ha 1 un punto in classifica – deve ancora disputare la seconda giornata della fase a gironi contro la Guinea Equitoriale (sulla carta la meno favorita).

Le gerarchie della classifica potrebbero presto modificarsi.

Di seguito il video del rigore sbagliato da Franck al 12’ del primo tempo:

Sierra Leone goalkeeper Mohamed Kamara has been having the tournament of his life and he just saved a penalty from Franck Kessie 🧤#AFCON2021 #CAN2021#TotalEnergiesAFCON2021pic.twitter.com/y93EcjsQa6

— AFCON 2021 🌍🏆 (@birdiefootball) January 16, 2022