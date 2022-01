Milan, Romagnoli scalpita: oggi allenamento in palestra “No stop” | FOTO

Il difensore rossonero scalpita per tornare! Il suo post social dimostra che sta continuando a tenersi in forma nonostante la positività al Covid-19…

Periodo complicato per la difesa del Milan! Dopo il grave infortunio di Simon Kjaer, a complicare le cose ci ha pensato il Covid-19. Difatti, poco prima del ritorno in campionato sono risultati positivi al virus Davide Calabria, Fikayo Tomori e Alessio Romagnoli.

A Stefano Pioli sono rimasti gli unici Matteo Gabbia e Pierre Kalulu titolari nel ruolo. Un reparto ridotto all’osso, ma che sembrava in crescita dopo la guarigione dal Covid di Fikayo Tomori. Il primo a negativizzarsi è stato difatti l’inglese, ma si sa: la cattiva sorte è ormai di casa nello spogliatoio del Milan. Fik si è infortunato al suo ritorno in campo, in Coppa Italia contro il Genoa.

Sono stimati in 30 giorni i tempi di recupero dell’ex Chelsea, e mister Pioli è nuovamente rimasto con due soli giocatori da schierare al centro della difesa. Situazione assolutamente difficile, ma che potrebbe migliorare con il ritorno di Alessio Romagnoli. Il centrale è l’unico a non essere ancora guarito dal Covid, dato che anche Calabria l’altro ieri è risultato negativo.

Leggi anche:

La presenza di Alessio sarebbe fondamentale in questo particolare periodo, ma c’è parecchia fiducia in un tampone negativo nei prossimi giorni. Una notizia che rincuora tutto l’ambiente rossonero arriva direttamente dal profilo Instagram di Romagnoli. Anche se ancora in isolamento, il difensore ex Roma non se ne sta con le mani in mano, anzi.

Oggi, Alessio era in palestra ad allenarsi come dimostra la sua storia social. Il giocatore ci tiene a mantenersi in forma e a tornare a Milanello in condizioni non troppo arretrate rispetto ai compagni. Maldini e Massara stanno nel frattempo lavorando al nuovo acquisto per la retroguardia rossonera, ma il ritorno di Romagnoli è assolutamente necessario per provare a rimanere competitivi negli importanti impegni di fine gennaio.

Kalulu e Gabbia stanno facendo molto bene, ma presto ci sarà bisogno di un ricambio affidabile.