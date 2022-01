Coppa d’Africa, quando si gioca Algeria-Costa d’Avorio: Bennacer sfida Kessie

Quando si gioca la partita fra Algeria e Costa d’Avorio, in programma nell’ultimo turno della fase a gironi della Coppa d’Africa

L’Algeria di Ismael Bennacer ha perso 1-0 contro la Guinea Equatoriale nel secondo turno del girone di Coppa d’Africa ed è all’ultimo posto in classifica. Adesso per superare il turno deve per froza vincere la prossima e ultima partita contro la Costa d’Avorio di Franck Kessie.

Bennacer contro Kessie quindi per l’ultima e decisiva partita della fase a gironi di questa Coppa d’Africa in corso. Kessie ha giocato con la Costa d’Avorio nel pomeriggio e ha pareggiato 2-2 contro la Sierra Leone, anche questo risultato a sorpresa. Ma a sorprendere ancora di più è stato il risultato dell’Algeria che è stata addirittura sconfitta dalla Guinea Equatoriale. Adesso quindi si deciderà tutto nell’ultima partita del girone.

Algeria-Costa d’Avorio: data, orario e dove vederla

I tifosi rossoneri sono ansiosi di vedere questo match perché, in caso di sconfitta, l’Algeria di Bennacer sarebbe fuori dalla Coppa d’Africa e quindi potrebbe rientrare a Milano. La partita contro la Costa d’Avorio si giocherà giovedì 20 gennaio alle ore 17:00. Il match, così come tutta la competizione, è visibile tramite abbonamento di Discover+ o Eurosport. Sarà sicuramente una gran partita fra due squadre fra le migliori di tutto il continente. E l’esclusione dell’Algeria subito sarebbe un clamoroso colpo di scena visto che proprio loro hanno vinto l’ultima edizione del torneo con Bennacer votato come miglior giocatore.

Bennacer rientra per Milan-Juve?

La risposta è no, ovviamente. Se la partita dell’Algeria si gioca giovedì, il centrocampista rientrerà a Milano nei giorni successivi e ci sono alcuni elementi da tenere in considerazione. Al momento non si è ancora capito quanti giorni i giocatori dovranno fare di quarantena una volta rientrati dall’Africa: si dice almeno 10, ma nessuno lo ha confermato e ufficializzato. Ma se pure non dovesse fare quarantena (cosa da escludere, in ogni caso) ci sembra poco probabile che Pioli schieri un giocatore massimo 24 ore il suo ritorno dall’Africa. Non può essere preparato e lucido per affrontare un match importante come quello contro la Juve. In base ai giorni di quarantena poi sarà possibile stabilire se potrà essere a disposizione almeno per il derby contro l’Inter, sempre se l’Algeria dovesse essere eliminata.