Ibrahimovic a caccia dello Spezia: non ha mai segnato ai liguri

Zlatan Ibrahimovic vuole arricchire la lista delle squadre contro cui ha segnato in carriera. Manca ancora un gol contro gli spezzini.

Ha riposato in settimana, vista la squalifica da scontare in Coppa Italia. Ma lunedì sarà nuovamente il suo turno al centro dell’attacco del Milan. Zlatan Ibrahimovic è pronto a giocare dal 1′ minuto, sfruttando l’alternanza ormai quasi fissa e matematica con il compagno di reparto Olivier Giroud.

Stefano Pioli punterà sullo strapotere fisico e sulla qualità di Ibra, che a 40 anni suonati non smette di stupire e fare la differenza. Otto gol e due assist in tredici presenze di campionato rappresentano un biglietto da visita incredibile, come dimostrato a Venezia. Pronti, via e subito gol di Zlatan.

Domani sera contro lo Spezia toccherà dunque allo svedese. Il quale ha una motivazione personale in più: i liguri sono una delle pochissime squadre di club contro cui Ibrahimovic non ha ancora segnato in carriera. Una mancanza alla quale il classe ’81 intende sopperire il prima possibile, volendo già domani nel match delle ore 18:30.

Ibra ha già punito 80 squadre di club nei diversi campionati

Lo Spezia, assieme al fanalino di coda Salernitana, è l’unica squadra dell’attuale campionato di Serie A contro cui Ibrahimovic non ha mai fatto gol. Lo svedese contro i campani ha l’attenuante di non averli mai sfidati in carriera, visto che nel match del girone d’andata è rimasto in panchina per precauzione senza mai subentrare.

Contro i liguri Zlatan ha già giocato. Precisamente il 13 febbraio dello scorso anno, gara che vide l’amara sconfitta del Milan per 2-0 allo stadio Picco. Una prestazione negativa per tutta la squadra di Pioli, in particolare per un Ibrahimovic praticamente impalpabile e mai pericoloso verso la porta avversaria.

Domani sarà l’occasione per Ibra di sfatare questo piccolo tabù spezzino. Lo svedese vuole aumentare un suo particolare score realizzativo: come riferito dal Corriere dello Sport, il rossonero in carriera ha segnato a ben 80 squadre diverse nei vari campionati in cui ha militato. L’intenzione è quella di salire a quota 81 già nel match di San Siro.

Le vittime predilette di Ibrahimovic in Serie A sono due. Ovvero Roma e Fiorentina, contro le quali in campionato ha già messo a segno 11 reti. Buono lo score complessivo contro le formazioni liguri già affrontate, Genoa e Sampdoria, contro cui ha realizzato in totale 12 gol. Manca lo Spezia, già messo nel mirino dal goleador infinito.