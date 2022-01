Milan, buone notizie dall’Africa: Ballo-Touré negativo

Arriva un’ottima notizia per il Milan, che è stato informato della negatività del suo calciatore, attualmente impegnato in Africa.

In attesa di ritrovare alcuni difensori attualmente ancora ai box per la positività al Covid-19, il Milan ha appena ricevuto un’ottima notizia dal continente africano. Dove in questi giorni si sta svolgendo la Coppa d’Africa 2022, che ha portato via al club rossonero ben tre elementi di prima squadra.

Fonti locali hanno chiarito come Fode Ballo-Touré, terzino di nazionalità senegalese, abbia superato il Covid. Tampone negativo per il mancino ex Monaco, che è stato ingaggiato dal Milan durante la scorsa sessione estiva di calciomercato.

Lo scorso 12 gennaio Ballo-Touré era stato dichiarato positivo al Coronavirus in seguito ad alcuni tamponi processati nel ritiro del Senegal. Stamattina invece arriva la notizia della guarigione: come segnala Sud Quotidien, il calciatore del Milan è ormai guarito e potrà regolarmente tornare a disposizione del proprio commissario tecnico.

Insieme a Ballo-Touré anche il napoletano Koulibaly ed il mediano del PSG Gana Gueye sono risultati finalmente negativi. I suddetti calciatori potrebbero essere già in campo nella sfida del 18 gennaio che chiuderà la fase a gironi, quella contro il Malawi che definirà la classifica del gruppo B.