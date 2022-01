Milan-Spezia, probabili formazioni: un dubbio per Pioli

Pioli dovrà fare diverse scelte di formazione obbligate per Milan-Spezia: scopriamo i probabili schieramenti della partita.

Tra assenze per infortunio e quelle dovute alla Coppa d’Africa, senza scordare Alessio Romagnoli ancora positivo al Covid-19 e Sandro Tonali squalificato, il Milan si presenta alla partita di campionato contro lo Spezia non nella migliore condizione.

In difesa e a centrocampo Stefano Pioli ha praticamente gli uomini contati. Da considerare pure le fatiche di Coppa Italia, con i rossoneri che a San Siro hanno avuto la meglio sul Genoa solamente ai tempi supplementari. E il prato dello stadio milanese, che ha ospitato anche il match di Supercoppa Italiana mercoledì sera, potrebbe non essere nelle migliori condizioni. La squadra di Thiago Motta non andrà sottovalutata, già in Liguria all’andata creò dei problemi al Diavolo.

Serie A, probabili formazioni Milan-Spezia

Pioli in difesa schiererà il quartetto composto da Alessandro Florenzi, Pierre Kalulu, Matteo Gabbia e Theo Hernandez. Attenzione a quest’ultimo, che è diffidato e prendendo un cartellino giallo salterebbe Milan-Juventus. Tra i convocati rientrerà Davide Calabria, opzione in più per la fascia destra.

A centrocampo le scelte sono obbligate. Il mister deve rinunciare a Frank Kessie e Ismael Bennacer a causa della Coppa d’Africa, mentre Tonali è out per squalifica e tornerà contro la Juve. Giocheranno titolari Rade Krunic e Tiemoué Bakayoko, una coppia inedita in mediana. Saranno chiamati a fare una grande prestazione, Pioli si aspetta molto da loro. Hanno caratteristiche diverse dai compagni di reparto e dovranno rendere al meglio.

Per quanto riguarda la trequarti, sono sicuri di un posto sia Brahim Diaz che Rafael Leao. L’altra, invece, se la giocano Alexis Saelemaekers e Junior Messias. Oggi l’allenatore rossonero dovrebbe risolvere il dubbio. Per quanto concerne l’attacco, Zlatan Ibrahimovic è in vantaggio su Olivier Giroud. Lo svedese giovedì non ha giocato e dunque è più riposato. In panchina Ante Rebic, tornato titolare contro il Genoa in Coppa Italia e bisognoso di fare ancora minuti per ritrovare la migliore condizione fisica.

Thiago Motta schiererà il suo Spezia con il modulo 4-3-3. Davanti a Provedel agirà il quartetto difensivo Amian-Erlic-Nikolaou-Reca. A centrocampo spazio a Maggiore, Kiwior e Bastoni. Nel tridente offensivo dovrebbero esserci Verde, Manaj (o Nzola) e Gyasi.

SERIE A 2021/2022, MILAN-SPEZIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Bakayoko, Krunic; Saelemaekers (Messias), Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic (Giroud).

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj (Nzola), Gyasi.